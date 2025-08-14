Nueva joya argentina del Real Madrid promete "dejar la vida por esta camiseta"

El centrocampista argentino Franco Mastantuono, nuevo jugador del Real Madrid, habla durante una rueda de prensa, el 14 de agosto de 2025.

MADRID.- El mediocampista argentino Franco Mastantuono afirmó este jueves, después de firmar su contrato por seis temporadas con el Real Madrid , que dejará la vida por la elástica blanca.

"Hoy es un día muy especial para mí. Se me cumple un sueño, llegar al Real Madrid, el club más grande del mundo", declaró el futbolista durante su presentación en la ciudad deportiva de Valdebebas, en las afueras de la capital española.

"Gracias a toda la gente de Argentina, que es muy especial para mí. Tengo que seguir aprendiendo, pero prometo que voy a dejar la vida por esta camiseta", prosiguió Mastantuono, cuya presentación coincidió con su 18º cumpleaños.

"Van a estar con un hincha dentro de la cancha", cerró el discurso el futbolista, que antes se sometió al habitual reconocimiento médico previo a la firma del contrato que lo vinculará al club hasta el 2031.

Por su parte, el presidente de la entidad madridista, Florentino Pérez, alabó al argentino: "Llega a nuestro club uno de los mayores talentos que han emergido en el mundo del fútbol".

Mastantuono, que aterrizó en Madrid el 2 de agosto, tuvo que esperar hasta este jueves para formar parte de la plantilla merengue, ya que el reglamento de la FIFA establece que los extracomunitarios deben tener 18 años para ser integrantes de un equipo europeo.

El Real Madrid anunció el fichaje el 13 de junio, tras alcanzar un acuerdo con el River Plate por un monto total de 63,2 millones de euros (72,6 millones de dólares).

Se trata de la operación más cara de la historia del fútbol argentino.

LaLiga recupera la magia de Santi Cazorla

El arranque de la Liga española este fin de semana no viene solo protagonizado por la puesta en escena de los favoritos, Barcelona y Real Madrid, sino por la vuelta del veterano Santi Cazorla, que cumplirá su sueño de jugar en la máxima categoría con la elástica del Oviedo, el club en el que se formó.

El excentrocampista de Villarreal y Arsenal renovó un año más con la entidad asturiana, que regresa a la división de honor del fútbol español tras una ausencia de 24 años.

Se trata de un final milagroso para la carrera de este jugador de 40 años, integrante de la selección española que conquistó las Eurocopas de 2008 y 2012, pues estuvo a punto de perder su pierna derecha por una infección en su tobillo cuando militaba en el Arsenal.

FUENTE: AFP