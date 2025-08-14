jueves 14  de  agosto 2025
FÚTBOL

Nueva joya argentina del Real Madrid promete "dejar la vida por esta camiseta"

El mediocampista Franco Mastantuono, ex de River Plate, ofreció este jueves sus primeras declaraciones oficiales como nuevo jugador del Real Madrid

El centrocampista argentino Franco Mastantuono, nuevo jugador del Real Madrid, habla durante una rueda de prensa, el 14 de agosto de 2025.

El centrocampista argentino Franco Mastantuono, nuevo jugador del Real Madrid, habla durante una rueda de prensa, el 14 de agosto de 2025.

JAVIER SORIANO / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MADRID.- El mediocampista argentino Franco Mastantuono afirmó este jueves, después de firmar su contrato por seis temporadas con el Real Madrid, que dejará la vida por la elástica blanca.

"Hoy es un día muy especial para mí. Se me cumple un sueño, llegar al Real Madrid, el club más grande del mundo", declaró el futbolista durante su presentación en la ciudad deportiva de Valdebebas, en las afueras de la capital española.

Lee además
El delantero del Real Madrid, Gonzalo García, celebra tras anotar un gol en octavos de final de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025.
FÚTBOL

Real Madrid anuncia récord de ingresos en la última temporada
El mediocampista turco Arda Güler, del Real Madrid, celebra tras anotar el gol inaugural de su equipo en un partido, el 4 de mayo de 2025.
FÚTBOL

¿Será suficiente para el Real Madrid?

"Gracias a toda la gente de Argentina, que es muy especial para mí. Tengo que seguir aprendiendo, pero prometo que voy a dejar la vida por esta camiseta", prosiguió Mastantuono, cuya presentación coincidió con su 18º cumpleaños.

"Van a estar con un hincha dentro de la cancha", cerró el discurso el futbolista, que antes se sometió al habitual reconocimiento médico previo a la firma del contrato que lo vinculará al club hasta el 2031.

Embed

Por su parte, el presidente de la entidad madridista, Florentino Pérez, alabó al argentino: "Llega a nuestro club uno de los mayores talentos que han emergido en el mundo del fútbol".

Mastantuono, que aterrizó en Madrid el 2 de agosto, tuvo que esperar hasta este jueves para formar parte de la plantilla merengue, ya que el reglamento de la FIFA establece que los extracomunitarios deben tener 18 años para ser integrantes de un equipo europeo.

El Real Madrid anunció el fichaje el 13 de junio, tras alcanzar un acuerdo con el River Plate por un monto total de 63,2 millones de euros (72,6 millones de dólares).

Se trata de la operación más cara de la historia del fútbol argentino.

LaLiga recupera la magia de Santi Cazorla

El arranque de la Liga española este fin de semana no viene solo protagonizado por la puesta en escena de los favoritos, Barcelona y Real Madrid, sino por la vuelta del veterano Santi Cazorla, que cumplirá su sueño de jugar en la máxima categoría con la elástica del Oviedo, el club en el que se formó.

El excentrocampista de Villarreal y Arsenal renovó un año más con la entidad asturiana, que regresa a la división de honor del fútbol español tras una ausencia de 24 años.

Se trata de un final milagroso para la carrera de este jugador de 40 años, integrante de la selección española que conquistó las Eurocopas de 2008 y 2012, pues estuvo a punto de perder su pierna derecha por una infección en su tobillo cuando militaba en el Arsenal.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Real Madrid traspasa a uno de sus canteranos

Manchester City vuelve a la carga por Rodrygo Goes: ¿se acerca el adiós del brasileño al Real Madrid?

Real Madrid está en contra de que el Barcelona juegue en Miami

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El dueño de Tesla, Neuralink, SpaceX y X, Elon Musk, amanaza con acciones legales contra Apple en la competencia por la Inteligencia Artificial.
DISCORDIA

Musk acusa a Apple de favorecer a OpenAI y advierte de acciones legales

The Weeknd asiste al estreno de Misión: Imposible - El Ajuste de Cuentas en el Lincoln Center el 18 de mayo de 2025 en la ciudad de Nueva York. 
ESCENAS

Lo que presenta la escena en Miami esta semana

El presidente Donald Trump señala mientras aborda el Air Force One en RAF Lossiemouth, en el noreste de Escocia, el 29 de julio de 2025, al final de su viaje a Escocia.
SENTENCIA

Corte de apelaciones da luz verde a Trump para a recortes en ayuda exterior

El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé (izq), abraza al portero italiano del París Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma, tras un partido del Mundial de Clubes.
FÚTBOL

Donnarumma dice estar "triste y decepcionado" tras ser apartado por el PSG

Soldados guatemaltecos en Puerto de San José, Guatemala, en un simulacro de interdicción de drogas durante el ejercicio multinacional CENTAM Guardian 25 auspiciado por el Comando Sur de EEUU, el 16MAY25. 
ANÁLISIS

Informe Otálvora: EEUU retoma tema de narcoterrorismo en su enfoque sobre Venezuela

Te puede interesar

Un camión con combustible sale de Alligator Alcatraz en el Aeropuerto de Entrenamiento y Transición Dade-Collier el 10 de julio de 2025 en Ochopee, Florida.
INMIGRACIÓN

Florida: Denuncian brote de enfermedad y deficiente atención médica en "Alligator Alcatraz".

Por CÉSAR MENÉNDEZ
Imagen referencial sobre el regreso a clases.
SE ABREN LAS AULAS

Regreso a clases en Miami-Dade, tenga en cuenta esta corta guía para el nuevo año escolar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin.
Encuentro

Putin y Trump hablarán de Ucrania y seguridad internacional en su reunión, dice el Kremlin Moscú, Rusia

Pamela Bondi, fiscal general de EEUU, con Kash Patel, director del FBI.
SEGURIDAD NACIONAL

EEUU informa que ha incautado más de $700 millones en bienes a Nicolás Maduro

Alexander Granko, jefe de la División de Asuntos Especiales (DAE) de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM)
VENEZUELA

Militar chavista sancionado por la Unión Europea, visita España pese a sanción