Real Madrid está en contra de que el Barcelona juegue en Miami

El Real Madrid manifestó este martes su oposición a que el choque de LaLiga entre el Villarreal y Barcelona se dispute en Miami

El entrenador español del Real Madrid, Xabi Alonso, abraza al centrocampista croata #10 Luka Modric tras perder el partido de fútbol de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025&nbsp;

El entrenador español del Real Madrid, Xabi Alonso, abraza al centrocampista croata #10 Luka Modric tras perder el partido de fútbol de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025 

ANGELA WEISS / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El Real Madrid manifestó este martes su oposición a que el choque de LaLiga entre el Villarreal y Barcelona se dispute en Miami, ya que considera que altera "el equilibrio competitivo".

La valoración del club blanco se conoce un día después de que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) diera luz verde para elevar la petición a la UEFA ya la FIFA.

El club blanco insistió en que para garantizar "la integridad de la competición" todos los encuentros deben disputarse bajo las mismas condiciones y que "modificar unilateralmente este régimen rompe la igualdad entre contendientes".

También, aseguró que "compromete la legitimidad de los resultados y sienta un precedente inaceptable que abre la puerta a excepciones basadas en intereses ajenos a lo estrictamente deportivo, con clara afección a la integridad deportiva y riesgo de adulteración de la competición".

"Sus consecuencias serían de tal gravedad, que supondrían un antes y un después para el mundo del fútbol", lamenta el Real Madrid

La celebración de un partido en el extranjero es una apuesta de LaLiga, presidida por Javier Tebas, quien se enfrenta abiertamente al presidente madridista Florentino Pérez, entre muchos otros temas por el proyecto de Superliga europea impulsado por éste.

El club, el primero en opinar sobre la decisión de la RFEF, ha solicitado tanto a UEFA como a FIFA que no autorice la celebración de ese partido fuera de España.

Además, ha solicitado al Consejo Superior de Deportes (CSD), organismo del Estado español, que "no conceda la autorización administrativa necesaria".

FUENTE: AFP

