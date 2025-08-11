Manchester City vuelve a la carga por Rodrygo Goes: ¿se acerca el adiós del brasileño al Real Madrid?

El brasileño Rodrygo, del Real Madrid, celebra luego de anotar el segundo gol de su equipo ante el Salzburgo, el 22 de enero de 2025.

El Manchester City vuelve a mostrar interés por Rodrygo Goes, delantero del Real Madrid, en un movimiento que podría convertirse en uno de los traspasos más sonados del mercado de fichajes 2025. Tras la inminente salida de Jack Grealish al Everton y la posible marcha de Savinho al Tottenham, el club inglés contempla al brasileño como una opción prioritaria para reforzar su ataque.

Rodrygo, de 24 años y valorado en 100 millones de euros, ya fue objetivo de los Sky Blues en anteriores temporadas, pero siempre optó por continuar en el Real Madrid. Sin embargo, su rol ha cambiado con la llegada de Xabi Alonso al banquillo merengue. El técnico vasco apenas le dio minutos en el Mundial de Clubes y parece no considerarlo pieza clave en su nuevo proyecto. Esta situación podría abrir la puerta a una salida.

Un escenario favorable para el traspaso

En Valdebebas mantienen la calma, pero la directiva madridista estaría dispuesta a escuchar ofertas cercanas a los 100 millones si el jugador aprueba la operación. Por ahora, no hay propuesta formal del Manchester City, aunque el director deportivo Hugo Viana podría acelerar negociaciones si se concretan las ventas pendientes del club inglés.

Rodrygo tiene contrato hasta 2028 y ha reiterado su amor por el Real Madrid, pero la oportunidad de ser titular indiscutible bajo las órdenes de Pep Guardiola podría cambiar su decisión. El estilo del City, basado en extremos versátiles y gran movilidad ofensiva, encaja perfectamente con las cualidades del brasileño: velocidad, regate, gol y capacidad para desequilibrar.

Competencia interna en el Real Madrid

La irrupción de Gonzalo en el primer equipo, el fichaje de Franco Mastantuono y el nuevo esquema táctico de Xabi Alonso han reducido las posibilidades de Rodrygo de ser titular. Aunque el entrenador vasco intenta recuperarlo en pretemporada, su futuro parece cada vez más incierto.

Operación clave en el cierre del mercado

Con tres semanas para el cierre del mercado de fichajes, el caso Rodrygo promete ser uno de los más seguidos. El Manchester City debutará en la Premier League contra el Wolves, mientras que el Real Madrid abrirá LaLiga frente a Osasuna. Si los citizens quieren golpear el mercado, deberán actuar rápido para asegurarse a un futbolista que podría encajar de forma perfecta en el Etihad Stadium.