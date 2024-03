Nueva temporada y el mismo Verstappen de siempre gana en Baréin

"Increíble, ha sido mejor de lo esperado, el coche ha estado muy bien con todos los neumáticos y teníamos mucho ritmo. No podía haber salido nada mejor. Siempre es especial tener esta clase de días. Pero es una temporada larga", avisó Verstappen.

Red Bull y su estrella confirmaron que son los inmensos favoritos para renovar sus títulos en la temporada 2024, la más densa en la historia de la Fórmula 1 con 24 carreras en el calendario.

Sainz y su compañero en Ferrari Charles Leclerc, cuarto, fueron los primeros entre los 'mortales' tras la dupla de Red Bull.

redbullf1.jpg Foto del 24 de septiembre del 2023, el piloto de Red Bull Max Verstappen lidera la parrilla antes del inicio del Gran Premio de Japón en el Circuito de Suzuka en Japón. El viernes 2 de febrero del 2024, Suzuka extiende su contrato con la Fórmula Uno hasta el 2029. AP / Toshifumi Kitamura

"Me he sentido muy fuerte, la salida no ha sido ideal, pero desde ahí he podido gestionar los neumáticos e imprimir mi ritmo. Me he podido mantener con el Red Bull, pero no ha sido suficiente. Es un paso adelante, pero no es donde queremos estar", señaló el español, que el año que viene dejará su puesto en Ferrari a Lewis Hamilton.

El piloto de Mercedes, siete veces campeón mundial, fue séptimo, dos puestos por detrás de su compañero, el también británico George Russell.

Entre ambos se coló su compatriota de McLaren Lando Norris, mientras que su compañero, el australiano Oscar Piastri, finalizó en la octava plaza.

El español Fernando Alonso y el canadiense Lance Stroll, la pareja de Aston Martin, completaron el Top-10.

FUENTE: AFP