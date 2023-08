Nuevo jugador de los Dolphins abandona práctica con lesión

Los últimos días no han sido los de mejores noticias para los Dolphins de Miami cuando se trata de la salud de sus jugadores y este miércoles la situación cobró a otra víctima en el wide receiver Jaylen Waddle, quien tuvo que abandonar la práctica en conjunto de su club con los Falcons de Atlanta con lo que parecía una lesión en la parte derecha de su cuerpo.

Waddle realizó una captura durante los entrenamientos y cayó al suelo mientras sujetaba la parte derecha de su cuerpo. El jugador pudo abandonar el campo por sí mismo , pero no sin antes permanecer tendido en el terreno por unos cinco minutos.

En la temporada pasada, Waddle registró 75 recepciones y 1.356 yardas de recepción, la segunda campaña corrida con más de 1.000 yardas para él.

"Pienso que Waddle ha tenido probablemente uno de los mejores campamentos en nuestro equipo este año", le comentó el mariscal de campo Tua Tagovailoa a The Associated Press. "Desde el primer día se presentó y estaba enfocado. Es desafortunado ver que ocurra algo así. Espero que sea algo de solo unos días y que pueda mejorar".

La del miércoles fue la segunda práctica en conjunto de los Dolphins con los Falcons antes del desafío de pretemporada el viernes en Miami Gardens.

El entrenador principal Mike McDaniel todavía no ha dado a conocer si Tagovailoa y el resto de los jugadores titulares del combinado estarán disputando ese desafío inaugural.

McDaniel quería ver una respuesta de su equipo el miércoles, luego de una sesión "promedio" el día anterior.

"Si la meta es promedio entonces estuve muy emocionado", indicó el instructor. "Hay cosas que me irritan, hay otras que me emocionan. Lo más importante para mí es si la práctica tuvo un propósito o cómo puedes hacer que lo tenga. Tu enfoque de hoy no son los mismos errores", agregó.