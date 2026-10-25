domingo 25  de  octubre 2026
Opinión

Octubre le hace justicia a la temporada

Por primera vez en mucho tiempo, la Serie Mundial no necesitará presentar a una dinastía, a un campeón defensor ni a una franquicia acostumbrada a levantar el trofeo

Yandy Díaz #2 de los Tampa Bay Rays reacciona tras poncharse para el último out contra los Milwaukee Brewers, poniendo fin a la novena entrada del segundo juego de la Serie Mundial 2026 en el American Family Field el 24 de octubre de 2026 en Milwaukee, Wisconsin.&nbsp;

Yandy Díaz #2 de los Tampa Bay Rays reacciona tras poncharse para el último out contra los Milwaukee Brewers, poniendo fin a la novena entrada del segundo juego de la Serie Mundial 2026 en el American Family Field el 24 de octubre de 2026 en Milwaukee, Wisconsin. 

Stacy Revere/Getty Images/AFP
Diario las Américas | REYES UREÑA
Por REYES UREÑA

Por primera vez en mucho tiempo, la Serie Mundial no necesitará presentar a una dinastía, a un campeón defensor ni a una franquicia acostumbrada a levantar el trofeo. Tampa Bay Rays y Milwaukee Brewers llegaron hasta el final con algo mucho más interesante en común: ninguno sabe lo que significa ser campeón de las Grandes Ligas.

Y no están aquí por accidente.

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Milwaukee y Tampa Bay tuvieron los dos mejores registros de todo el béisbol durante la temporada regular. Fueron, desde abril hasta septiembre, los equipos que con mayor consistencia hicieron lo más elemental y a la vez más difícil de este deporte: ganar.

Ahora tendrán la oportunidad de decidir entre ellos quién lo hará por primera vez en octubre.

Hay que retroceder hasta 1980 para encontrar una Serie Mundial entre dos franquicias que nunca antes habían sido campeonas. Aquella vez se enfrentaron Philadelphia Phillies y Kansas City Royals. Los Phillies ganaron en seis juegos y estrenaron su vitrina después de casi un siglo de existencia.

Cuarenta y seis años después, el béisbol vuelve a encontrarse ante un escenario semejante.

Milwaukee ha esperado desde 1982 para regresar a una Serie Mundial. Aquella fue su única aparición y terminó con derrota frente a St. Louis. Tampa Bay conoce un poco mejor este escenario, aunque tampoco su desenlace. Perdió ante Philadelphia en 2008 y frente a Los Ángeles Dodgers en 2020.

Esta vez uno necesariamente tendrá que ganar. Y quizás esa sea la mejor historia que podía regalarnos esta temporada.

En una MLB en la que cada invierno buena parte de la conversación gira alrededor de contratos de cientos de millones de dólares, Tampa Bay y Milwaukee representan otra manera de competir. No poseen las chequeras más poderosas, pero han demostrado que construir bien un roster, desarrollar talento y encontrar valor donde otros no lo ven todavía puede llevarte hasta el último juego del calendario.

Por eso sería injusto llamarlos simplemente una sorpresa de octubre. Las sorpresas aparecen durante unas semanas. Estos dos equipos ganaron durante seis meses.

La Serie Mundial simplemente terminó confirmándolo.

Cuando caiga el último out habrá celebración, champaña y un trofeo levantándose por primera vez en algún lugar. En Tampa o en Milwaukee habrá una generación de aficionados que finalmente podrá decir algo que nunca antes había podido decir “SOMOS CAMPEONES”.

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