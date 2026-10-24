Aston Villa frena el arranque perfecto del Manchester City en la Premier League

El delantero senegalés del Aston Villa #11 Nicolas Jackson (izquierda) observa su disparo mientras el portero italiano del Manchester City #01 Gianluigi Donnarumma concede un segundo gol durante el partido de fútbol de la Premier League inglesa entre el Aston Villa y el Manchester City en Villa Park en Birmingham

El Aston Villa derrotó este sábado por 2-1 al Manchester City en Villa Park y puso fin al inicio perfecto del conjunto dirigido por Enzo Maresca en la Premier League, donde había ganado sus siete primeros partidos de la temporada.

El equipo de Unai Emery se impuso gracias a un doblete de Nicolas Jackson, quien abrió el marcador en el minuto 6 y firmó el tanto decisivo en el 60. Por el conjunto visitante, el delantero noruego Erling Haaland anotó el único gol de los ciudadanos al comienzo de la segunda mitad.

Con este resultado, el Manchester City sufrió su primera derrota liguera del curso, aunque conserva el liderato con 21 puntos. El Arsenal, segundo con 18 unidades, tiene la oportunidad de igualarlo si consigue la victoria frente al Everton este mismo sábado.

El Aston Villa, por su parte, continúa recuperando terreno después de un comienzo de campaña por debajo de las expectativas. Con 11 puntos, el conjunto de Birmingham se sitúa en la sexta posición y consiguió su primera victoria como local en la presente edición de la Premier League.

Jackson volvió a demostrar su buen momento de forma al marcar por cuarto partido consecutivo en el campeonato inglés. El delantero, que llegó procedente del Chelsea, adelantó a los locales en los primeros minutos y devolvió la ventaja a su equipo después de que Haaland igualara el encuentro en el 52, con un potente cabezazo tras un centro de Iliman Ndiaye.

El máximo goleador de la competición, con nueve tantos, estuvo cerca de rescatar un punto para el City en los instantes finales, pero su remate de cabeza fue despejado sobre la línea de gol por Ian Maatsen en el minuto 89.

Emery celebró el triunfo y destacó el ambiente de Villa Park, al que consideró un factor determinante para que su equipo pudiera imponerse ante uno de los principales candidatos al título.

El técnico español continúa consolidando su proyecto pese a las numerosas salidas que sufrió la plantilla durante el último mercado de fichajes. Seis jugadores que habían sido titulares en la final de la Europa League de la pasada temporada abandonaron el club.

Maresca, que había conseguido ganar sus siete primeros partidos de Premier League al frente de un nuevo equipo, lamentó la derrota y consideró que el Manchester City mereció un resultado mejor por las ocasiones generadas, aunque reconoció la falta de contundencia en las áreas.

La victoria representa un impulso importante para el Aston Villa y añade emoción a la lucha por el liderato, mientras el Manchester City deberá reaccionar para evitar que sus perseguidores reduzcan la distancia en la clasificación.