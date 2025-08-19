Conor McGregor visita Nápoles, entrena en Italia y sorprende en el Estadio Diego Armando Maradona

El irlandés Conor McGregor sonríe durante una presentación del Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC) en Marbella, el 18 de julio de 2024.

Conor McGregor , estrella de la UFC y excampeón de peso pluma y ligero, se encuentra de vacaciones en Italia, específicamente en la ciudad de Nápoles , donde combina descanso con preparación física de cara a su esperado regreso a la jaula.

Durante su estancia, The Notorious no solo ha entrenado en diversos gimnasios de artes marciales mixtas, sino que también aprovechó para visitar uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol mundial: el Estadio Diego Armando Maradona. Allí, McGregor compartió en redes sociales varios videos junto a su familia, donde se le ve anotando goles y disfrutando sobre el césped napolitano.

El luchador irlandés acompañó las imágenes con un emotivo mensaje en Instagram: “Solía golpear la pelota contra la pared de fuera de la casa de tu abuela y me imaginaba el cielo como si fuera la multitud animándome”, recordando su infancia mientras jugaba con su hijo.

La conexión de McGregor con la ciudad no quedó solo en el estadio. El peleador también compartió fotos entrenando en el tatami con otros atletas, luciendo la camiseta del Nápoles, actual campeón de la Serie A, un gesto que enloqueció a los aficionados azzurri.

Con esta visita, McGregor refuerza su imagen internacional, combinando su carisma fuera del octágono con su disciplina deportiva, manteniendo a la expectativa a sus seguidores sobre su inminente regreso a la UFC.