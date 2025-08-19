martes 19  de  agosto 2025
Conor McGregor visita Nápoles, entrena en Italia y sorprende en el Estadio Diego Armando Maradona

Conor McGregor, estrella de la UFC y excampeón de peso pluma y ligero, se encuentra de vacaciones en Italia, específicamente en la ciudad de Nápoles

El irlandés Conor McGregor sonríe durante una presentación del Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC) en Marbella, el 18 de julio de 2024.

AFP
Por Pedro Felipe Hernández

Conor McGregor, estrella de la UFC y excampeón de peso pluma y ligero, se encuentra de vacaciones en Italia, específicamente en la ciudad de Nápoles, donde combina descanso con preparación física de cara a su esperado regreso a la jaula.

Durante su estancia, The Notorious no solo ha entrenado en diversos gimnasios de artes marciales mixtas, sino que también aprovechó para visitar uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol mundial: el Estadio Diego Armando Maradona. Allí, McGregor compartió en redes sociales varios videos junto a su familia, donde se le ve anotando goles y disfrutando sobre el césped napolitano.

El peleador de artes marciales mixtas, Conor McGregor, habla desde un podio en la Casa Blanca, el 17 de marzo de 2025.
Conor McGregor quiere pelear en la Casa Blanca, confirma CEO de la UFC
El dominicano Ketel Marte #4 de los Diamondbacks de Arizona celebra frente a su dugout tras conectar un jonrón de tres carreras durante la novena entrada contra los Rangers de Texas en el Globe Life Field el 13 de agosto de 2025 en Arlington, Texas. 
Dominicano Ketel Marte es criticado por sus compañeros por pedir días libres en los Arizona Diamondbacks

El luchador irlandés acompañó las imágenes con un emotivo mensaje en Instagram: “Solía golpear la pelota contra la pared de fuera de la casa de tu abuela y me imaginaba el cielo como si fuera la multitud animándome”, recordando su infancia mientras jugaba con su hijo.

La conexión de McGregor con la ciudad no quedó solo en el estadio. El peleador también compartió fotos entrenando en el tatami con otros atletas, luciendo la camiseta del Nápoles, actual campeón de la Serie A, un gesto que enloqueció a los aficionados azzurri.

Con esta visita, McGregor refuerza su imagen internacional, combinando su carisma fuera del octágono con su disciplina deportiva, manteniendo a la expectativa a sus seguidores sobre su inminente regreso a la UFC.

