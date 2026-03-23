lunes 23  de  marzo 2026
Béisbol

Ohtani rompe récord: su jersey del Clásico Mundial se vende por cifra millonaria

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El japonés Shohei Ohtani celebra después de batear un jonrón de Grand Slam durante el partido de primera ronda del Grupo C del Clásico Mundial de Béisbol (CMB) entre Japón y Taiwán en el Tokyo Dome el 6 de marzo de 2026.&nbsp;

El japonés Shohei Ohtani celebra después de batear un jonrón de Grand Slam durante el partido de primera ronda del Grupo C del Clásico Mundial de Béisbol (CMB) entre Japón y Taiwán en el Tokyo Dome el 6 de marzo de 2026. 

Yuichi Yamazaki / AFP
Por Pedro Felipe Hernández

El fenómeno global Shohei Ohtani sigue haciendo historia, incluso fuera del terreno de juego. El japonés rompió un nuevo récord luego de que su jersey utilizado en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 se vendiera por 1.5 millones de dólares en una subasta organizada por MLB.

La prenda corresponde al partido del pasado 6 de marzo, cuando Japón aplastó 13-0 a China Taipéi en la fase de grupos, en una actuación estelar del jugador.

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Una actuación histórica que elevó su valor

Ese día, Ohtani firmó una de las mejores actuaciones del torneo:

Grand slam en la segunda entrada

5 carreras impulsadas

Jornada de 4-3 al bate

En todo el torneo, el japonés dejó números impresionantes: promedio de .462, tres jonrones y un OPS de 1.842.

Un récord que pulveriza todas sus marcas anteriores

La venta del jersey no solo marca un hito, sino que supera ampliamente sus propios registros:

US$1.5 millones (jersey WBC 2026)

US$126,110 (jersey WBC 2023)

Cerca de US$250,000 (jersey firmado de MLB 2024)

Además, la subasta fue una auténtica locura entre coleccionistas:

298 ofertas registradas

Más del doble que en 2023 (125)

Shohei Ohtani (28)
La estrella de los Dodgers de Los Ángeles, Shohei Ohtani (C), durante una práctica de la selección de Japón, el 26 de febrero de 2026.

La estrella de los Dodgers de Los Ángeles, Shohei Ohtani (C), durante una práctica de la selección de Japón, el 26 de febrero de 2026.

Ohtani, el imán del coleccionismo deportivo

El impacto de Ohtani va más allá del béisbol. Considerado uno de los atletas más influyentes del mundo y ganador de múltiples premios MVP, su memorabilia se ha convertido en oro puro para los coleccionistas.

En los últimos meses:

Dos de sus tarjetas superaron los 2 millones de dólares

Una carta exclusiva (1 de 1) alcanzó los 3 millones

Esto confirma que el jugador de los Los Angeles Dodgers no solo domina el campo, sino también el mercado global de recuerdos deportivos.

El Clásico 2026 también dispara el valor de otros objetos

El torneo dejó varias piezas destacadas en subastas:

Una camiseta de Munetaka Murakami superó los US$8,500

Una pelota bateada por Ohtani pasó los US$8,000

Otros objetos curiosos, como artículos de selecciones, también generaron gran interés

Todo esto refleja el crecimiento del Clásico Mundial de Béisbol como evento global y su impacto comercial.

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