Omar López, tercer venezolano que dirige en Grandes Ligas en 2025

José Altuve #27 y el coach de primera base Omar López, de los Astros de Houston, esperan el resultado de un reto en la segunda entrada durante el cuarto juego de la Serie de Campeonato en el Globe Life Field el 19 de octubre de 2023 en Arlington, Texas.

Omar López, mánager de Venezuela para el Clásico Mundial de Béisbol, se convirtió este miércoles en el tercer venezolano en dirigir un juego de Grandes Ligas en la presente temporada al estar al frente de los Astros de Houston.

López, coach de banca de los siderales, se une así a Carlos Mendoza (mánager de los Mets de Nueva York) y Miguel Cairo (estratega interino de los Nacionales de Washington).

Béisbol Ejecución polémica en la MLB: el venezolano Willson Contreras explota y lanza su bate contra un coach

El segundo al mando de los Astros se encargó de dirigir el segundo encuentro de la serie ante los Rockies de Colorado porque el mandamás Joe Espada, estaba indispuesto antes del inicio del compromiso.

Espada realizó su habitual conferencia con los medios previo al encuentro, en el que brinda detalles y actualidad del equipo. Luego se le vio durante la práctica hasta el final, cuando abandonó el terreno acompañado de López hacia el clubhouse.

El venezolano, que ya dirigió en su país natal, República Dominicana, Puerto Rico y en el Clásico Mundial, se estrenó así como dirigente en las mayores.



López, además, se convierte en el quinto en unirse a una lista de mánagers que inició Alfredo Pedrique y siguó Oswaldo Guillén.





