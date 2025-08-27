jueves 28  de  agosto 2025
OPINIÓN

Omar López, tercer venezolano que dirige en Grandes Ligas en 2025

El venezolano, que ya dirigió en su país natal, República Dominicana, Puerto Rico y en el Clásico Mundial, se estrenó como dirigente en las mayores por un tema médico del dirigente titular Joe Espada.

José Altuve #27 y el coach de primera base Omar López, de los Astros de Houston, esperan el resultado de un reto en la segunda entrada durante el cuarto juego de la Serie de Campeonato en el Globe Life Field el 19 de octubre de 2023 en Arlington, Texas.

José Altuve #27 y el coach de primera base Omar López, de los Astros de Houston, esperan el resultado de un reto en la segunda entrada durante el cuarto juego de la Serie de Campeonato en el Globe Life Field el 19 de octubre de 2023 en Arlington, Texas.

AFP / Carmen Mandato
Diario las Américas | REYES UREÑA
Por REYES UREÑA

Omar López, mánager de Venezuela para el Clásico Mundial de Béisbol, se convirtió este miércoles en el tercer venezolano en dirigir un juego de Grandes Ligas en la presente temporada al estar al frente de los Astros de Houston.

López, coach de banca de los siderales, se une así a Carlos Mendoza (mánager de los Mets de Nueva York) y Miguel Cairo (estratega interino de los Nacionales de Washington).

Lee además
El venezolano Willson Contreras, de los Cardenales de San Luis en las Grandes Ligas, anota una carrera en un juego, el 25 de agosto de 2025.
BÉISBOL

Venezolano Contreras recibe suspensión por parte de las Grandes Ligas
El venezolano Willson Contreras #40 de los Cardenales de San Luis recorre las bases tras conectar un jonrón solitario en la séptima entrada durante un partido contra los Rays de Tampa Bay en el George M. Steinbrenner Field el 21 de agosto de 2025 en Tampa, Florida. 
Béisbol

Ejecución polémica en la MLB: el venezolano Willson Contreras explota y lanza su bate contra un coach

El segundo al mando de los Astros se encargó de dirigir el segundo encuentro de la serie ante los Rockies de Colorado porque el mandamás Joe Espada, estaba indispuesto antes del inicio del compromiso.

Espada realizó su habitual conferencia con los medios previo al encuentro, en el que brinda detalles y actualidad del equipo. Luego se le vio durante la práctica hasta el final, cuando abandonó el terreno acompañado de López hacia el clubhouse.

El venezolano, que ya dirigió en su país natal, República Dominicana, Puerto Rico y en el Clásico Mundial, se estrenó así como dirigente en las mayores.

López, además, se convierte en el quinto en unirse a una lista de mánagers que inició Alfredo Pedrique y siguó Oswaldo Guillén.


Temas
Te puede interesar

Muere el cineasta venezolano Luis Alberto Lamata

Máximo Acosta cumple el sueño de su padre y debuta en Grandes Ligas con los Miami Marlins

Barcelona anuncia renovación de portero, aunque lo manda cedido al Elche

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro. 
VENEZUELA

Revelan plan de escape de Maduro

El controversial patrocinador del socialismo y los llamados movimientos progresistas en decenas de países.
CASA BLANCA

Trump: El multimillonario Soros y su hijo "deben ser enjuiciados por su enorme daño a EEUU"

Ron DeSantis y Gavin Newsom, gobernadores de Florida y de California, respectivamente
FUERTE RIVALIDAD

DeSantis sale en defensa de Trump y arremete contra gobernador de California, ¿qué pasó?

El secretario de Estado de Estados Unidos Marco Rubio durante la última reunión de gabinete en la Casa Blanca.
SEGURIDAD

Marco Rubio afirma que EEUU construye una "coalición internacional" contra grupos narcoterroristas

Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma. Foto de junio de 2023
Inspección

Director general de OIEA informa que inspectores llegaron a instalación nuclear de Irán

Te puede interesar

El buque de asalto anfibio USS Iwo Jima (LHD-7) de la @USNavy ha salido oficialmente de Norfolk rumbo a Venezuela.
Combate al narcotráfico

EEUU muestra su fuerza militar desplegada en inmediaciones de Venezuela

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Residentes frente a la iglesia católica donde murieron 2 niños y otros 14 se encuentran heridos tras el mortal ataque de un genocida.
Minneapolis

FBI investiga tiroteo en iglesia de EEUU como "crimen de odio contra los católicos"

El secretario de Estado de Estados Unidos Marco Rubio durante la última reunión de gabinete en la Casa Blanca.
SEGURIDAD

Marco Rubio afirma que EEUU construye una "coalición internacional" contra grupos narcoterroristas

Jimmy Morales, Jefe de Operaciones del Condado, Ralf Cutie, director de MIA y Daniella Levine-Cava, alcaldesa de Miami-Dade visitan la Estación 1 del Skytrain. 
A TODO TREN

Reabre la Estación 1 del Skytrain MIA tras casi dos años de reparaciones

La policía y los primeros en responder trabajan en la escena de un tiroteo.
EEUU

Al menos dos niños muertos tras un tiroteo durante una misa en una escuela católica en Minneapolis