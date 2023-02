Para Kevin Love, firmar con Miami fue una "decisión fácil"

"Me encanta la forma en la que ellos operan aquí", señaló Love recientemente, en declaraciones recogidas por The Associated Press. "Es fácil ver que son una organización de primer nivel y que todo comienza en la cima. Así que para mí, al final del día, fue una decisión realmente sencilla", agregó.

Asimismo, el experimentado jugador también admitió que Bam Adebayo, con quien ya tuvo la oportunidad de compartir previamente con la selección de Estados Unidos, también hizo pesa en la balanza a favor del Heat.

https://twitter.com/BleacherReport/status/1628249248457433089 Bam giving Kevin Love a warm welcome to Miami pic.twitter.com/KzZzNNoewX — Bleacher Report (@BleacherReport) February 22, 2023

Ante los rumores de la posible contratación de Love, Adebayo expresó en reiteradas oportunidades durante las festividades del Juego de Estrellas que le encantaría que el excampeón pudiera sumarse a su club.

"Es uno de esos tipos. Simplemente amo su juego", explicó Love. "Me encanta lo que representa. Me gusta mucho cómo impacta en las victorias y que él haya dicho todo eso, solo significa que empezamos bien".

Mientras tanto, en el caso de Zeller, podría tratarse de una de esas ocasiones en las que para el jugador resulta mejor sumarse al equipo que tantas pesadillas le ha traído.

"Siempre he odiado jugar contra el Heat a lo largo de mi carrera", aseguró Zeller. "Siempre sabes que va a ser un juego duro y que enfrentarás a tipos que juegan con todo. Será un duelo físico. Así ha sido durante toda mi trayectoria de 10 años en la NBA, así que es divertido para mí estar ahora del otro lado. Esperemos que el resto de los equipos sepa que será una noche larga cuando nos enfrenten", añadió.

FUENTE: Andrés Espinoza Anchieta