Paredes considera "exagerado" el castigo de FIFA por incidentes en final del Mundial

Jugadores de Argentina y España durante un altercado que tuvo lugar tras la culminación de la final del Mundial, el 19 de julio de 2026.

BUENOS AIRES.- El mediocampista argentino Leandro Paredes consideró "exagerado" el castigo de la FIFA de suspenderlo diez partidos y multarlo con 90.000 dólares por los incidentes posteriores a la final del Mundial de Norteamérica 2026 contra España , que Argentina perdió 1-0.

El 21 de agosto la máxima autoridad del fútbol sancionó con dureza a varios jugadores de la Albiceleste y a la federación argentina por la trifulca, pero también por mostrar una bandera de las islas Malvinas en la semifinal mundialista ante Inglaterra.

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Además de Paredes, fueron castigados el defensa Nahuel Molina, con siete partidos de suspensión; el mediocampista Thiago Almada, con un cotejo; y Roberto "Ratón" Ayala, miembro del cuerpo técnico de Lionel Scaloni, con tres.

Paredes recibió la pena más alta por el episodio al término de la final contra España, disputada el 19 de julio en el MetLife Stadium de East Rutherford, cerca de Nueva York.

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"Parece exagerado, lo raro es que a Gavi le dieron una (fecha de suspensión), que es el que me da la piña (golpe) en el pecho", dijo la noche del viernes Paredes sobre Pablo Páez Gavira "Gavi", el mediocampista español involucrado en la trifulca.

"Ahora queda apelar, ver si pueden reducir la sanción", añadió a periodistas el mediocampista tras el agónico triunfo 1-0 de Boca Juniors sobre Lanús por el torneo local.

Los incidentes en el juego por la corona de Norteamérica 2026 comenzaron con un golpe de Molina al capitán español, Rodri. Luego Paredes derribó a los españoles Eric García y Gavi.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció que apelará la decisión. Por lo pronto, la AFA consiguió que los sancionados puedan cumplir el castigo en partidos amistosos.

La próxima ventana internacional de partidos de la FIFA será entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre.

En ese período la Albiceleste podría jugar hasta tres amistosos contra rivales por definir, según la prensa local.

Levante frena en seco al Betis

Después de comenzar con dos triunfos en las dos primeras jornadas, el Betis se frenó en la tercera al perder 5-2 en su visita al Levante este sábado, con lo que deja pasar la ocasión de ponerse líder.

El equipo andaluz, uno de los representantes este año de España en la Liga de Campeones europea, se queda anclado con 6 puntos, mientras que el Levante suma su primer triunfo de esta temporada y acumula ahora 4 unidades.

Adrián De la Fuente (24') y el francés Enzo Bardeli (45+1') adelantaron al Levante por dos ocasiones en la primera mitad y el Betis respondió igualando después en ambas gracias a Marc Bartra (34') y Rodrigo Riquelme (45+4'), para dejar el choque en tablas (2-2) al descanso.

En la segunda mitad, Roger Brugué "Brugui" fue el protagonista con un doblete (56' y 70') que dejó los tres puntos en el estadio Ciutat de València, en un partido que cerró Jon Ander Olasagasti (90+5') sellando la manita en el descuento final.

Con este resbalón del Betis, es su vecino y eterno rival, el Sevilla, el que tiene la oportunidad de dormir líder este sábado.

FUENTE: AFP