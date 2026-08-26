miércoles 26  de  agosto 2026
Fútbol

Italia retira su apoyo a Infantino y se alinea con la UEFA ante las elecciones de FIFA

Italia retira su apoyo a Gianni Infantino para las elecciones de FIFA de 2027 y se alinea con la UEFA ante las tensiones por su gestión

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino (centro), habla durante un congreso del máximo ente del fútbol mundial, el 30 de abril de 2026.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino (centro), habla durante un congreso del máximo ente del fútbol mundial, el 30 de abril de 2026.

DON MACKINNON / AFP
Diario las Américas | Pedro Felipe Hernández
Por Pedro Felipe Hernández

La Federación Italiana de Fútbol (FIGC) anunció que ya no respaldará la reelección de Gianni Infantino como presidente de la FIFA en 2027, en medio de las tensiones por la gobernanza y el calendario internacional.

La Federación Italiana de Fútbol (FIGC) retiró este miércoles su apoyo a Gianni Infantino para las elecciones presidenciales de la FIFA de 2027 y confirmó su alineamiento con la UEFA y su presidente, Aleksander eferin.

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La decisión responde, según la FIGC, a las recientes iniciativas impulsadas por Infantino en materia de gobernanza y al desarrollo del calendario y las competiciones internacionales.

“Continuaremos trabajando junto a la UEFA y las demás federaciones europeas para promover una idea de fútbol basada en el mérito, la solidaridad, la sostenibilidad y la centralidad de los aficionados”, declaró el presidente de la FIGC, Giovanni Malagò.

Malagò, elegido para dirigir la federación italiana el pasado 22 de junio, defendió además un modelo basado en el diálogo y la corresponsabilidad entre los distintos organismos del fútbol.

“Defendemos un modelo de diálogo, escucha y corresponsabilidad que hasta ahora ha permitido al fútbol crecer, innovar y, al mismo tiempo, defender sus principios fundamentales”, afirmó.

Italia se suma a las federaciones críticas con Infantino

La decisión de Italia se produce después de la polémica generada por el proyecto de Infantino para permitir la entrada de inversores privados en los derechos del Mundial y otras competiciones de la FIFA. El plan terminó siendo retirado tras las críticas recibidas.

Italia se suma así a otras federaciones que han retirado su respaldo al dirigente suizo, entre ellas Inglaterra, Escocia, Dinamarca y Nueva Zelanda.

La oposición también ha alcanzado a organismos continentales. La UEFA, la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) y la CONCACAF han reclamado la salida de Infantino después del frustrado proyecto de inversión privada en las competiciones de la FIFA.

Infantino conserva apoyos fuera de Europa

Pese al creciente rechazo dentro del fútbol europeo, Infantino mantiene respaldos importantes en otras confederaciones. La CONMEBOL y la Confederación Africana de Fútbol (CAF) han expresado su apoyo al presidente de la FIFA.

Además, varias leyendas del fútbol, entre ellas Cafú, Roberto Carlos, Javier Zanetti, Pepe y Felipe Melo, manifestaron este miércoles su respaldo a Infantino.

El escenario de cara a las elecciones de 2027 queda así marcado por una creciente división entre las federaciones europeas y otros sectores del fútbol internacional, mientras el actual presidente de la FIFA busca mantener los apoyos necesarios para continuar al frente del organismo.

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