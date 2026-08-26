miércoles 26  de  agosto 2026
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UEFA podría levantar su amenaza de boicot a los torneos de FIFA

La UEFA se ha dado cita en Mónaco para el sorteo de la Liga de Campeones y aprovechará este cónclave para abordar con sus federaciones el conflicto con la FIFA

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, habla durante una conferencia de prensa, el 3 de abril de 2025.

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, habla durante una conferencia de prensa, el 3 de abril de 2025.

AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

LAUSANA.- La UEFA podría levantar el jueves su amenaza de boicot a las competiciones de la FIFA, pero sin aliviar la presión sobre Gianni Infantino, el actual patrón del fútbol mundial, confirmaron este miércoles fuentes concordantes.

La instancia europea se ha dado cita en Mónaco para el sorteo de la Liga de Campeones el jueves y aprovechará este cónclave en el Principado para que sus dirigentes y los de sus 55 federaciones aborden la cuestión del conflicto con la FIFA, indicó a la AFP una fuente cercana al asunto.

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El presidente de la FIFA, Gianni Infantino (izquierda), y el máximo mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, durante una ceremonia en Doha, el 14 de mayo de 2025.
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UEFA y Concacaf no perdonan a Infantino pese a la retirada de su plan

En un golpe de efecto inusual, la UEFA y sus federaciones habían amenazado "unánimemente" el 30 de julio con boicotear todas las competiciones de la FIFA después de que se conociera el proyecto de Infantino de crear una sociedad comercial abierta a inversores privados para sus torneos.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino (izquierda), y el máximo mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, durante una ceremonia en Doha, el 14 de mayo de 2025.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino (izquierda), y el máximo mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, durante una ceremonia en Doha, el 14 de mayo de 2025.

Incluso después de que Infantino renunciara a esa idea ante la enorme oposición encontrada, los europeos mantuvieron la amenaza, exigiendo que "intentos así de desfigurar el fútbol no puedan volver a reproducirse".

Según otra figura cercana a las instancias del fútbol, la próxima suavización de la postura europea está sobre todo "ligada a la cercanía del Mundial femenino Sub-20", que se organizará en Polonia del 5 al 27 de septiembre.

No solo Polonia, que no renunció a ser sede del torneo ni en el momento más duro de la crisis, se encuentra en una situación delicada en caso de un boicot, ya que varios de los principales países europeos están clasificados para el Mundial.

Alianza contra Infantino

La UEFA, aliada a la Concacaf (América del Norte, Central y el Caribe) y la AFC (Asia), parece decidida a forzar la marcha de Infantino, que por ahora es el único candidato en liza para las elecciones presidenciales del 18 de marzo de 2027.

Las confederaciones no tienen influencia directa en ese escrutinio, ya que son las 211 federaciones las que deciden según el principio de "un país, un voto".

El lunes, el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, confirmó que no será candidato en las elecciones de la FIFA, pero mostró su predisposición a encontrar un nombre que pueda batallar en las urnas con Infantino.

FUENTE: AFP

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