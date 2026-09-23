miércoles 23  de  septiembre 2026
MOTORES

Piloto de Fórmula 1 denuncia ataques en redes sociales tras incidente en Madrid

El francés Pierre Gasly, piloto de la escudería Alpine en la Fórmula 1, no dejó pasar a su compañero Franco Colapinto en un momento clave de la pasada carrera

El piloto de Alpine, el francés Pierre Gasly, durante una bandera roja en el Gran Premio de Sao Paulo, el 3 de noviembre de 2024.

El piloto de Alpine, el francés Pierre Gasly, durante una bandera roja en el Gran Premio de Sao Paulo, el 3 de noviembre de 2024.

AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

BAKÚ.- El piloto francés Pierre Gasly (Alpine) compartió este miércoles su preocupación tras recibir un torrente de insultos en redes sociales por haber ralentizado a su compañero de escudería, el argentino Franco Colapinto, en el Gran Premio de España en Madrid.

Gasly, entonces sexto, con neumáticos desgastados, pero obligado a hacer una parada en boxes que le iba a sacar del Top 10, no dejó pasar a Colapinto, que iba séptimo y que estaba siendo amenazado por la presión de Oscar Piastri (McLaren).

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El argentino se quejó por radio de la decisión de Gasly, en un circuito que no ofrecía casi ninguna oportunidad para adelantar.

Algunos aficionados argentinos se enfadaron vehementemente con Gasly, con reacciones muy hostiles en redes sociales.

"Veo eso un poco preocupante para nuestro deporte. Soy un deportista de alto nivel, así que sé que estoy expuesto (...) Pero ese nivel de amenazas y ataques lo veo completamente inapropiado, sobre todo cuando se extiende a la familia, la novia, etcétera", explicó Gasly en la víspera de los ensayos libres del Gran Premio de Azerbaiyán.

"Estamos expuestos, sabemos que vamos a ser atacados, que puede que no gustemos o que nos odien. Pero hay un cierto límite que no debería sobrepasarse simplemente porque estás ante una pantalla, con un teclado, y ese límite se cruza demasiado a menudo", lamentó.

Colapinto, que cuenta con un gran apoyo de los aficionados argentinos, también denunció esos comportamientos en contra de su compañero: "Trabajamos siempre en equipo y no es agradable ver eso, espero que no sigan".

Casos anteriores

"Les ha ocurrido lo mismo a otros pilotos. Yuki (Tsunoda, después de un accidente con él en Austria) también fue muy criticado este año y hablamos de ello. Y los comisarios, creo que después de la carrera de Zandvoort (Países Bajos), también recibieron ataques después de la penalización que me pusieron", reconoció el piloto argentino.

El francés Esteban Ocon y el australiano Jack Doohan también fueron víctimas de ataques similares desde la llegada de Colapinto a la Fórmula 1 en 2024.

"Esto se da a menudo entre los fans de la Fórmula 1, como en cualquier otro deporte. Desgraciadamente, se ha hecho demasiado habitual, cuando no debería serlo", subrayó el argentino.

Colapinto terminó séptimo en la carrera en España, mientras que Gasly fue duodécimo.

FUENTE: AFP

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