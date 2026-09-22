martes 22  de  septiembre 2026
DEPORTES

Carreras de la Fórmula 1 serán más cortas en la próxima temporada

La FIA y la Fórmula 1 afirmaron que esta reducción era una consecuencia inevitable de una decisión previa de disminuir el flujo de combustible en los motores

El piloto holandés de Red Bull Racing, Max Verstappen, conduce durante la segunda sesión de entrenamientos libres previa al Gran Premio de Fórmula 1 de Abu Dabi, en el Circuito Yas Marina de Abu Dabi, el 5 de diciembre de 2025.&nbsp;

El piloto holandés de Red Bull Racing, Max Verstappen, conduce durante la segunda sesión de entrenamientos libres previa al Gran Premio de Fórmula 1 de Abu Dabi, en el Circuito Yas Marina de Abu Dabi, el 5 de diciembre de 2025. 

Andrej ISAKOVIC / AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

PARÍS.- La Federación Internacional del Automóvil (FIA) decidió, este lunes en Londres en su comisión destinada a reformar el reglamento, acortar los Grandes Premios de Fórmula 1 para la temporada 2027.

El ente decidió reducir las carreras de un total de 307 kilómetros a 290 kilómetros, un recorte que significará dos o tres vueltas menos por prueba.

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La FIA y la Fórmula Uno afirmaron en comunicados separados que esta reducción era una consecuencia inevitable de una decisión previa de disminuir el flujo de combustible en los motores.

También decidieron cancelar los planes de "homologación" de las cajas de cambios para "preservar la libertad de desarrollo de los proveedores".

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La comisión también modificó las normas sobre cuánto tiempo pueden esperar los organizadores para reanudar la carrera después de una interrupción por lluvia, "para garantizar que los espectadores tengan la mejor oportunidad posible de disfrutar una carrera completa si se producen interrupciones".

El comunicado de la FIA indicó que la comisión también ha introducido cambios en las normas deportivas y financieras de esta temporada, pero no ofreció detalles.

Hadjar volverá en Azerbaiyán

El piloto francés Isack Hadjar volverá a subirse a su monoplaza para correr este próximo fin de semana en el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1, anunció este lunes su equipo Red Bull.

Hadjar, de 21 años, se perdió las tres últimas carreras del Mundial (Países Bajos, Italia y España) luego de lesionarse en una muñeca durante unos entrenamientos en la pausa estival.

"Tras haberse recuperado satisfactoriamente de su lesión en la muñeca, Isack volverá a la acción en el circuito urbano de Bakú el jueves", anunció Red Bull en un comunicado.

Durante su ausencia, el segundo monoplaza Red Bull fue pilotado por el neozelandés Liam Lawson y sumó 14 puntos.

Lawson volverá ahora a Racing Bulls, equipo hermano de Red Bull.

Batum se retira del baloncesto

El veterano alero francés Nicolas Batum anunció este lunes su retirada del básquet después de una carrera de 18 años en la NBA y dos medallas de plata olímpicas conquistadas con su selección.

Batum, de 37 años, realizó el anuncio a través de un video de casi diez minutos en el que aparece explicándole su decisión a su hijo.

"Papá ha terminado de jugar al baloncesto", dice el jugador en el video grabado en Pont-l’Eveque, la ciudad francesa donde aprendió a jugar cuando era un niño.

FUENTE: AFP

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