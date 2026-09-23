miércoles 23  de  septiembre 2026
MOTORES

Verstappen descarta participar en las 24 Horas de Le Mans en 2027

En mayo, Max Verstappen, de Red Bull, participó en las 24 Horas de Nürburgring, pero tuvo que abandonar por un problema mecánico cuando su equipo lideraba

El piloto holandés de Red Bull Racing, Max Verstappen, sube al podio tras ganar el esprint de Fórmula 1 de Estados Unidos en el Circuito de las Américas en Austin, Texas, el 18 de octubre de 2025.&nbsp;

El piloto holandés de Red Bull Racing, Max Verstappen, sube al podio tras ganar el esprint de Fórmula 1 de Estados Unidos en el Circuito de las Américas en Austin, Texas, el 18 de octubre de 2025. 

RONALDO SCHEMIDT / AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

BAKÚ.- El piloto cuatro veces campeón mundial de Fórmula 1, Max Verstappen (Red Bull), descartó este miércoles la posibilidad de participar en las 24 Horas de Le Mans en 2027, pero podría estar en otras carreras de resistencia en Alemania y Bélgica.

La Fórmula 1 publicó la pasada semana su calendario para 2027, con al menos 24 Grandes Premios, pero en esta ocasión ni las 24 Horas de Le Mans (Francia), las 24 Horas de Nürburgring (Alemania), ni las 24 Horas de Spa-Francorchamps (Bélgica) se celebrarán en un fin de semana de competición en la F1.

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Verstappen, gran amante de las carreras de resistencia, tendría, por lo tanto, la puerta abierta a tomar parte en esas carreras.

"Nürburgring y Spa, probablemente. Le Mans, no. No está en el programa por ahora", declaró 'Mad Max' en Bakú, donde el jueves arranca el Gran Premio de Azerbaiyán con los ensayos libres.

En mayo de este año, Verstappen participó en las 24 Horas de Nürburgring, en el mítico circuito alemán, pero tuvo que abandonar por un problema mecánico cuando su equipo iba líder.

Las 24 Horas de Nürburgring están programadas los días 29 y 30 de mayo en 2027, entre los Grandes Premios de Canadá y Mónaco, mientras que las 24 Horas de Spa serán en el último fin de semana de junio, entre los Grandes Premios de F1 de Portugal y Gran Bretaña.

Las 24 Horas de Le Mans, considerada la prueba más legendaria del automovilismo de resistencia, se disputará el próximo año el fin de semana del 12 y 13 de junio, pero para los debutantes en las mismas se organizan unas jornadas de ensayos que están programadas en el fin de semana del Gran Premio de F1 de Mónaco.

Nueva medida no convence a los pilotos

La Federación Internacional del Automóvil (FIA) anunció el lunes una reducción de un 5% de la duración de los Grandes Premios de Fórmula 1 en 2027, una medida que no parece convencer de entrada a los pilotos preguntados al respecto este miércoles en Azerbaiyán.

"Tendremos los resultados de este año, pero tres vueltas antes del final", vaticinó el francés Pierre Gasly (Alpine) en declaraciones a la AFP y al diario deportivo L'Équipe.

"Podría afectar, según los circuitos, al número de paradas en boxes y favorecer las estrategias a una parada", apuntó.

"Para algunas carreras que pueden ser largas y que desgastan, como Singapur, estará bien, pero para otras como Monza va a resultar demasiado corto. No va a cambiar gran cosa", señaló, por su parte, el británico George Russell (Mercedes).

La FIA decidió reducir a partir del próximo año el recorrido mínimo de las carreras de 305 a 290 kilómetros, lo que corresponde a una media de dos a tres vueltas menos.

FUENTE: AFP

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