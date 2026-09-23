miércoles 23  de  septiembre 2026
DEPORTES

Alonso critica que monoplazas híbridos están acabando con el pilotaje clásico de la Fórmula 1

Las quejas del piloto de Aston Martin, Fernando Alonso, llegan tras la disputa hace 10 días del Gran Premio de España en el nuevo circuito Madring de Madrid

El piloto español de Aston Martin, Fernando Alonso, asiste a una rueda de prensa en el circuito de Madring, el 10 de septiembre de 2026 en Madrid, antes del Gran Premio de España de Fórmula 1.

El piloto español de Aston Martin, Fernando Alonso, asiste a una rueda de prensa en el circuito de Madring, el 10 de septiembre de 2026 en Madrid, antes del Gran Premio de España de Fórmula 1.

AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

BAKÚ.- Antes del Gran Premio de Azerbaiyán, el piloto español Fernando Alonso, doble campeón de Fórmula 1 en 2005 y 2006, pidió cambios, porque, a su juicio, los actuales monoplazas híbridos están acabando con la conducción clásica en los circuitos tradicionales.

Las quejas del piloto de Aston Martin llegan tras la disputa hace 10 días del Gran Premio de España en el nuevo circuito Madring de Madrid, descrito como un "asesino de coches" y "asesino de carreras" por pilotos y muchos especialistas.

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No obstante, Alonso precisó que su decepción con la experiencia de pilotar en la F1 este año se extiende a muchos otros circuitos y citó Silverstone (Inglaterra), Spa-Francorchamps (Bélgica) y Suzuka (Japón), tres de los trazados clásicos del calendario.

El español reclamó cambios en el equilibrio entre la potencia del motor y la de la batería.

"Tal vez desde el habitáculo, detrás del volante, especialmente si has competido en otras categorías o has pilotado otros coches de F1, hay un poco de frustración", dijo.

"Silverstone, que es un circuito increíble, ya no es divertido", afirmó.

"En Spa fue casi embarazoso pasar por Eau Rouge y, en Suzuka, por la 130R", añadió en referencia a míticas curvas en estos circuitos, reputadas por ser de las más peligrosas.

La gestión de la batería hace que los pilotos no puedan ir al máximo de la potencia de sus motores en muchos momentos para evitar que estos acumuladores de electricidad se vacíen.

"Hay circuitos que han sido asesinados este año", insistió.

Alonso es decimonoveno en la clasificación del campeonato del mundo de pilotos con solo tres puntos, muy lejos del joven italiano de Mercedes, Kimi Antonelli, que lidera la clasificación de la temporada con 292 unidades.

Nadadora china de 13 años gana otra medalla

Yu Zidi, la prodigiosa nadadora china de 13 años, conquistó este miércoles en Tokio su tercera medalla de oro en los Juegos Asiáticos, al imponerse claramente en los 400 metros estilos, a dos años de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles.

La adolescente firmó un crono de 4:28.56, superando en casi 4,5 segundos el récord de la competición.

No obstante, Yu se quedó a más de 5 segundos del actual récord del mundo, establecido por la canadiense Summer McIntosh en 4:23.65.

Aventajó a su compatriota Ke Wenxi en 3,95 segundos y la japonesa Mio Narita completó el podio.

Yu llamó la atención del mundo de la natación el año pasado cuando se convirtió en la medallista más joven de la historia de los Campeonatos del Mundo al lograr el bronce con el equipo chino de relevos, con solo 12 años.

Su reputación aumentó este año cuando en marzo fue capaz de derrotar a la doble campeona olímpica estadounidense Regan Smith.

FUENTE: AFP

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