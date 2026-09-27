domingo 27  de  septiembre 2026
MOTORES

Piloto de Red Bull registra una semana soñada en la Fórmula 1 con podio y nuevo contrato

El francés Isack Hadjar, de la escudería Red Bull en la Fórmula 1, fue confirmado como piloto para la próxima campaña y finalizó tercero en Bakú

El piloto francés Isack Hadjar, de Red Bull, posa para una foto, el 15 de enero de 2026.

El piloto francés Isack Hadjar, de Red Bull, posa para una foto, el 15 de enero de 2026.

MARK THOMPSON / GETTY IMAGES vía AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

BAKÚ.- Semana perfecta para Isack Hadjar en Azerbaiyán: renovado el miércoles por Red Bull para la próxima temporada, la perla francesa, que regresaba tras haberse perdido tres carreras debido a una lesión en la muñeca izquierda, logró el sábado en Bakú el tercer podio de su carrera en Fórmula 1.

Una renovación precoz

Tras haberse perdido las tres últimas carreras; Zandvoort, Monza y Madrid, por una lesión en la muñeca izquierda sufrida practicando boxeo durante el parón estival, Hadjar, que cumplirá 22 años el lunes, llegó el martes a Azerbaiyán después de firmar una ampliación de contrato hasta 2027.

Lee además
El piloto holandés de Red Bull Racing, Max Verstappen, conduce durante la segunda sesión de entrenamientos libres previa al Gran Premio de Fórmula 1 de Abu Dabi, en el Circuito Yas Marina de Abu Dabi, el 5 de diciembre de 2025. 
DEPORTES

Carreras de la Fórmula 1 serán más cortas en la próxima temporada
El piloto italiano de Mercedes, Kimi Antonelli, celebra en el podio tras competir en el circuito urbano de Mónaco, el 7 de junio de 2026. 
MOTORES

Antonelli llega a Bakú con la mira puesta en dar un paso más hacia el título de la Fórmula 1

Si este desenlace apenas ofrecía dudas tras el buen inicio de temporada del parisino, octavo en el campeonato de pilotos y que se incorporó a Red Bull en enero tras un primer año prometedor en F1 en la escudería hermana, Racing Bulls, la oficialización anunciada el miércoles sorprendió por su precocidad.

La implacable escudería Red Bull, que no duda en despedir a sus pilotos en cualquier momento, tiene por costumbre revelar sólo a final de temporada el nombre del futuro compañero del cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen, el jefe del lugar.

"Desde que se unió a nosotros, ha estado excepcional tanto dentro como fuera de la pista. Desde el primer fin de semana en Melbourne, pudimos comprobar que había gestionado esta subida de nivel con una sangre fría notable y que se había ganado su puesto. La decisión de ampliar su contrato se impuso, por tanto, como una evidencia", subrayó Laurent Mekies, el jefe de la escudería austríaca.

Prudencia y crecimiento

Con la seguridad de su nuevo contrato, Hadjar tenía muchas ganas de hacerlo bien en Bakú, pero abordó su regreso al exigente trazado urbano con prudencia.

A pesar de verse privado de 40 minutos de rodaje el jueves durante la primera sesión de entrenamientos libres debido a un problema técnico, el subcampeón de F2 en 2024 construyó su fin de semana con calma y fue progresando en cada sesión.

Muy esperado en la clasificación, donde el más mínimo error se paga muy caro en Azerbaiyán, como demuestra el accidente del líder italiano del campeonato del mundo, Kimi Antonelli (Mercedes), Hadjar no decepcionó al firmar la cuarta plaza, su segundo mejor resultado de la temporada en este ejercicio.

"Estoy satisfecho con mi enfoque y me hice caso. He firmado un contrato y me dije que no tenía derecho a acabar contra el muro este fin de semana. Bakú es un circuito complicado para volver después de dos meses. Sé que, además, si me estrello, existe la posibilidad de que me vuelva a dañar la muñeca... No me apetece. Lo he tomado con calma y ha dado sus frutos", contó el viernes el francés a la AFP.

Podio merecido en Bakú

Tras una buena salida en el Gran Premio, Hadjar se mantuvo durante mucho tiempo cuarto, detrás de su compañero de equipo Verstappen, que estaba desatado.

El francés se permitió el lujo de seguir el ritmo de su vecino de box, incapaz de adelantar a Oscar Piastri (McLaren).

Si la escudería no hubiera decidido favorecer al neerlandés, incluso habría podido aspirar a más, ya que parecía en condiciones de superar al australiano visto su mejor ritmo.

Pero el parisino interpretó su papel a la perfección: siempre al ataque, no cometió ningún error y no se dejó sorprender en las dos relanzadas de la carrera tras las intervenciones del coche de seguridad.

Bajo la presión de los Red Bull, Piastri cometió un error en una frenada, lo que permitió a Hadjar hacerse con la tercera plaza, que luego defendió de manera excelente frente al Ferrari del monegasco Charles Leclerc y el líder del Mundial, Antonelli (Mercedes), que estaban justo detrás de él.

"Estoy muy contento con mi regreso y con mi enfoque, he construido mi fin de semana poco a poco porque es un circuito difícil y no he cometido ningún error. Estoy muy feliz porque es mi primer podio de verdad conseguido gracias a mi ritmo", explicó.

"Había echado mucho de menos pilotar, así que tengo muchas ganas de que llegue Malasia".

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Alonso critica que monoplazas híbridos están acabando con el pilotaje clásico de la Fórmula 1

Verstappen descarta participar en las 24 Horas de Le Mans en 2027

Piloto de Fórmula 1 denuncia ataques en redes sociales tras incidente en Madrid

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Presley Gerber, Cindy Crawford y Rande Gerber asisten al estreno mundial de Palm Royale, de Apple TV+, en el Samuel Goldwyn Theater el 14 de marzo de 2024 en Beverly Hills, California.
DUELO

Aseguran que Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford, ya fue cremado

Migrantes esperan en fila para entrar al tribunal de inmigración en el Edificio Federal Jacob K. Javits, en la ciudad de Nueva York.
Migración

¿Cuántos casos de asilo son aprobados en Estados Unidos y qué tienen en común los que ganan?

Turistas en un restaurante privado en La Habana, Cuba.
¿Castrismo reciclado?

Cuba: oligarquía respaldada por testaferros y la retórica del socialismo, mientras, Washington observa

El alemán Alexander Zverev celebra luego de vencer en la final del US Open al estadounidense Ben Shelton, el 13 de septiembre de 2026.
TENIS

Zverev sella el título de Europa en la Laver Cup

Daniella Levine-Cava, alcaldesa de Miami-Dade. 
TU DINERO

Enmienda 3: el alivio fiscal que Miami-Dade necesita

Te puede interesar

Agentes de ICE realizando un arresto en Florida.
EEUU

Trump mantiene la línea dura y niega cambios en las detenciones migratorias

Por JUDITH FLORES
Turistas en un restaurante privado en La Habana, Cuba.
¿Castrismo reciclado?

Cuba: oligarquía respaldada por testaferros y la retórica del socialismo, mientras, Washington observa

Daniella Levine-Cava, alcaldesa de Miami-Dade. 
TU DINERO

Enmienda 3: el alivio fiscal que Miami-Dade necesita

El presidente de EEUU, Donald Trump, durante un recorrido por los Milford Proving Grounds de General Motors el 27 de julio de 2026 en Milford, Michigan.
Economía

Trump revierte políticas de Biden sobre los autos eléctricos y promete vehículos más baratos

La activista venezolana Andreina Baduel abraza a un preso político liberado afuera de la cárcel El Rodeo I en Guatire, estado Miranda, Venezuela, el 14 de agosto de 2026. Archivo.
VENEZUELA

Oposición venezolana celebra las nuevas excarcelaciones y pide el fin de la persecución política