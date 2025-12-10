miércoles 10  de  diciembre 2025
FÚTBOL

Platini denuncia por difamación a tres exmiembros de la FIFA

La denuncia de Michel Platini apunta a las declaraciones públicas de estos exmiembros de la Federación Internacional de Fútbol, cuyos nombres no se han filtrado

El expresidente de la UEFA, Michel Platini, gesticula tras abandonar la corte, el 3 de marzo de 2025.

El expresidente de la UEFA, Michel Platini, gesticula tras abandonar la corte, el 3 de marzo de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

PARÍS.- El expresidente de la UEFA, Michel Platini, denunció por difamación a tres exmiembros de la FIFA, informó a la AFP el miércoles una fuente cercana al dosier, confirmando así una información del diario Le Parisien.

El exjugador francés denunció a finales de noviembre a tres exdirigentes del órgano rector del fútbol, tres meses después de ser definitivamente absuelto por la justicia suiza tras 10 años de proceso en el caso de fraude que supuso su caída, confirmó la fuente.

Lee además
El expresidente de la FIFA, Sepp Blatter, y el expresidente de la UEFA, Michel Platini, se saludan durante un evento en Suiza, el 29 de mayo de 2015.
Fútbol

Blatter y Platini bajo la lupa de la justicia nuevamente
El expresidente de la UEFA, Michel Platini, llega a la corte, el 4 de marzo de 2025.
FÚTBOL

Fiscalía pide un año y ocho meses de prisión en suspenso contra Blatter y Platini

La denuncia apunta a las declaraciones públicas de estos exmiembros de la Federación Internacional de Fútbol, cuyos nombres no se han filtrado, y que hablaron hace una década sobre la acusación hacia Platini, de 70 años.

platinicelebra.jpg
El expresidente de la UEFA, Michel Platini, reacciona al salir del juzgado tras el veredicto de la Fiscal&iacute;a General de Suiza en una apelaci&oacute;n contra los expresidentes de la UEFA y la FIFA por un presunto pago fraudulento, en Muttenz, cerca de Basilea, el 25 de marzo de 2025.

El expresidente de la UEFA, Michel Platini, reacciona al salir del juzgado tras el veredicto de la Fiscalía General de Suiza en una apelación contra los expresidentes de la UEFA y la FIFA por un presunto pago fraudulento, en Muttenz, cerca de Basilea, el 25 de marzo de 2025.

El exnúmero 10 de la selección francesa y el entonces presidente de la FIFA, Joseph Blatter, estaban acusados de haber "obtenido ilegalmente, en detrimento de la FIFA, un pago de 2 millones de francos suizos (2,5 millones de dólares) en favor de Michel Platini", según la fiscalía.

Los dos hombres insistían en que habían pactado desde el inicio un salario anual de un millón de francos suizos, mediante un "acuerdo de caballeros" y sin testigos, sin que las finanzas de la FIFA permitiesen el pago en el momento.

La revelación del caso, a mediados de 2015, justo después de la dimisión de Blatter a raíz de una cascada de escándalos, apartó a Platini de la carrera a la presidencia de la FIFA.

Su caída despejó el camino para Gianni Infantino, en aquel entonces brazo derecho del francés en la UEFA.

Leipzig hace histórico nombramiento

El Leipzig nombró este miércoles, por primera vez en la historia del fútbol alemán, a una mujer como presidenta: Tatjana Haenni.

De 59 años, la suiza asumirá sus funciones el 1 de enero. Exfutbolista, fue convocada en 23 ocasiones con su selección.

Desde su retirada como jugadora, desempeñó funciones en la UEFA, la FIFA y la Federación Suiza de Fútbol (ASF), precisó el club de la Bundesliga.

"Estoy impaciente por empezar en enero y conocer el club a fondo", declaró, citada en el comunicado.

"Juntos queremos construir sobre los éxitos ya logrados y alcanzar nuestros ambiciosos objetivos", añadió.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Defensas de Blatter y Platini solicitan una nueva absolución

Finaliza el juicio de apelación de Blatter y Platini

Blatter y Platini absueltos nuevamente

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Eileen Higgins celebra el triunfo electoral que la convierte en alcaldesa electa de Miami.
ELECCIONES 2025

Eileen Higgins gana la alcaldía de Miami con una promesa de transparencia y enfoque social

La hija de María Corina Machado, Ana Corina Sosa Machado, recibió el Nobel de la Paz 2025 en nombre de la líder opositora de Venezuela.
CEREMONIA EN OSLO

María Corina Machado rumbo a Oslo reafirma que el Nobel de la Paz es de todos los venezolanos

La dirigente opositora de Venezuela, María Corina Machado. video
CEREMONIA EN OSLO

María Corina Machado no llega a Oslo para recibir el Nobel de la Paz 2025 y lo delega en su hija

Gelien Pérez y William Marrero, elegidos nuevos concejales de Hialeah 
SANGRE JOVEN

Hialeah: Gelien Pérez y William Marrero ganan sus escaños al nuevo Concejo de la ciudad

La líder opositora venezolana María Corina Machado (izq.) hace un gesto durante una protesta convocada por la oposición en vísperas de la investidura presidencial, en Caracas el 9 de enero de 2025. video
RECONOCIMIENTO

Documental sobre María Corina Machado acompaña su histórica llegada al Nobel de la Paz

Te puede interesar

La hija de María Corina Machado, Ana Corina Sosa Machado, recibió el Nobel de la Paz 2025 en nombre de la líder opositora de Venezuela.
CEREMONIA EN OSLO

María Corina Machado rumbo a Oslo reafirma que el Nobel de la Paz es de todos los venezolanos

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El presidente de la Reserva Federal Jerome Powell en conferencia de prensa.
ECONOMíA

La Reserva Federal hace el 3er recorte consecutivo de tasas de interés en 2025

El presidente estadounidense Donald Trump durante una mesa redonda en la Sala Roosevelt de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 10 de diciembre de 2025.  video
TENSIONES

Trump anuncia la incautación de un petrolero frente a costas de Venezuela

Eileen Higgins, alcaldesa electa de Miami.
POLÍTICA

Alcaldesa electa de Miami anuncia freno a la cooperación policial con agentes de Inmigración

Luis Arce, expresidente de Bolivia.
POLÍTICA

Expresidente de Bolivia Luis Arce es detenido por presunto caso de corrupción