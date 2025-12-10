Platini denuncia por difamación a tres exmiembros de la FIFA

El expresidente de la UEFA, Michel Platini, gesticula tras abandonar la corte, el 3 de marzo de 2025.

PARÍS.- El expresidente de la UEFA , Michel Platini , denunció por difamación a tres exmiembros de la FIFA , informó a la AFP el miércoles una fuente cercana al dosier, confirmando así una información del diario Le Parisien.

El exjugador francés denunció a finales de noviembre a tres exdirigentes del órgano rector del fútbol, tres meses después de ser definitivamente absuelto por la justicia suiza tras 10 años de proceso en el caso de fraude que supuso su caída, confirmó la fuente.

La denuncia apunta a las declaraciones públicas de estos exmiembros de la Federación Internacional de Fútbol, cuyos nombres no se han filtrado, y que hablaron hace una década sobre la acusación hacia Platini, de 70 años.

platinicelebra.jpg El expresidente de la UEFA, Michel Platini, reacciona al salir del juzgado tras el veredicto de la Fiscalía General de Suiza en una apelación contra los expresidentes de la UEFA y la FIFA por un presunto pago fraudulento, en Muttenz, cerca de Basilea, el 25 de marzo de 2025. AFP / Fabrice COFFRINI

El exnúmero 10 de la selección francesa y el entonces presidente de la FIFA, Joseph Blatter, estaban acusados de haber "obtenido ilegalmente, en detrimento de la FIFA, un pago de 2 millones de francos suizos (2,5 millones de dólares) en favor de Michel Platini", según la fiscalía.

Los dos hombres insistían en que habían pactado desde el inicio un salario anual de un millón de francos suizos, mediante un "acuerdo de caballeros" y sin testigos, sin que las finanzas de la FIFA permitiesen el pago en el momento.

La revelación del caso, a mediados de 2015, justo después de la dimisión de Blatter a raíz de una cascada de escándalos, apartó a Platini de la carrera a la presidencia de la FIFA.

Su caída despejó el camino para Gianni Infantino, en aquel entonces brazo derecho del francés en la UEFA.

Leipzig hace histórico nombramiento

El Leipzig nombró este miércoles, por primera vez en la historia del fútbol alemán, a una mujer como presidenta: Tatjana Haenni.

De 59 años, la suiza asumirá sus funciones el 1 de enero. Exfutbolista, fue convocada en 23 ocasiones con su selección.

Desde su retirada como jugadora, desempeñó funciones en la UEFA, la FIFA y la Federación Suiza de Fútbol (ASF), precisó el club de la Bundesliga.

"Estoy impaciente por empezar en enero y conocer el club a fondo", declaró, citada en el comunicado.

"Juntos queremos construir sobre los éxitos ya logrados y alcanzar nuestros ambiciosos objetivos", añadió.

FUENTE: AFP