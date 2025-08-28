jueves 28  de  agosto 2025
FÚTBOL

Platini y Blatter son absueltos definitivamente en Suiza

Los antiguos dirigentes estaban acusados de obtener "ilegalmente, en detrimento de FIFA, un pago de 2 millones de francos suizos en favor de Michel Platini"

El expresidente de la UEFA, Michel Platini, llega a la corte, el 4 de marzo de 2025.

El expresidente de la UEFA, Michel Platini, llega a la corte, el 4 de marzo de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LAUSANA.- La absolución de Michel Platini y Sepp Blatter, juzgados de nuevo en Suiza en marzo por un caso de presunta corrupción que cerró la puerta al exfutbolista francés para presidir la FIFA, es ahora definitiva a falta de pruebas de la fiscalía.

"El Ministerio Público de la Confederación (MPC) renuncia a recurrir", aceptando así "el veredicto emitido en primera y segunda instancia", indicó la fiscalía suiza este jueves en un comunicado.

Lee además
El expresidente de la FIFA, Sepp Blatter, y el expresidente de la UEFA, Michel Platini, se saludan durante un evento en Suiza, el 29 de mayo de 2015.
Fútbol

Blatter y Platini bajo la lupa de la justicia nuevamente
El expresidente de la UEFA, Michel Platini, llega a la corte, el 4 de marzo de 2025.
FÚTBOL

Fiscalía pide un año y ocho meses de prisión en suspenso contra Blatter y Platini

Al aceptar su derrota, ya que en dos ocasiones había reclamado la pena de prisión en suspenso contra los acusados sin convencer a los jueces, el MPC pone fin a diez años de un proceso con ramificaciones políticas.

"Sé que era una historia para impedirme ser presidente de la FIFA", había lanzado Platini.

platinicelebra.jpg
El expresidente de la UEFA, Michel Platini, reacciona al salir del juzgado tras el veredicto de la Fiscalía General de Suiza en una apelación contra los expresidentes de la UEFA y la FIFA por un presunto pago fraudulento, en Muttenz, cerca de Basilea, el 25 de marzo de 2025.

El expresidente de la UEFA, Michel Platini, reacciona al salir del juzgado tras el veredicto de la Fiscalía General de Suiza en una apelación contra los expresidentes de la UEFA y la FIFA por un presunto pago fraudulento, en Muttenz, cerca de Basilea, el 25 de marzo de 2025.

Los dos antiguos dirigentes estaban acusados de haber "obtenido ilegalmente, en detrimento de la FIFA, un pago de 2 millones de francos suizos (2,5 millones de dólares) en favor de Michel Platini", según la fiscalía.

Defensa y acusación coincidían en un punto: el triple Balón de Oro fue consejero de Sepp Blatter entre 1998 y 2002, durante el primer mandato de este último al frente de la FIFA, y los dos hombres firmaron en 1999 un contrato que establecía una remuneración anual de 300.000 francos suizos, pagados íntegramente por la FIFA.

Pero en enero de 2011, el antiguo centrocampista de la Juventus --convertido entre medias en presidente de la UEFA (2007-2015)-- "hizo valer una deuda de 2 millones de francos suizos", calificada de "factura falsa" por la acusación.

Los dos hombres insistían en que habían pactado desde el inicio un salario anual de un millón de francos suizos, mediante un "acuerdo de caballeros" y sin testigos, sin que las finanzas de la FIFA permitiesen el pago en el momento.

Consecuencias directas

La salida a la luz del caso a mediados de 2015, justo después de la dimisión de Sepp Blatter a raíz de una cascada de escándalos, apartó a Michel Platini de la carrera por la presidencia de la FIFA, despejando el camino para Gianni Infantino, en aquel entonces brazo derecho del francés en la UEFA.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Defensas de Blatter y Platini solicitan una nueva absolución

Finaliza el juicio de apelación de Blatter y Platini

Exjugador del Real Madrid consigue nueva casa en Alemania

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El buque de asalto anfibio USS Iwo Jima (LHD-7) de la @USNavy ha salido oficialmente de Norfolk rumbo a Venezuela.
Combate al narcotráfico

EEUU muestra su fuerza militar desplegada en inmediaciones de Venezuela

Se le complican los planes a Maduro
Opinión

Se le complican los planes a Maduro

Estudiantes en el primer día de clases en John A. Ferguson Senior High School en el suroeste de Miami-Dade
CRISIS ESTUDIANTIL

Menos inmigración, aulas más vacías: Miami-Dade pierde 13.000 estudiantes

El opositor venezolano Henrique Capriles durante una conferencia de prensa en Caracas el pasado 13 de marzo de 2023. 
POLÍTICA

Exdiputado ecuatoriano afirma: "Henrique Capriles es más despreciable que Maduro"

El nivel de consumo en Estados Unidos también aumentó en el segundo trimestre del año
INFORME

Economía de EEUU crece 3,3% en el segundo trimestre, por encima de lo previsto

Te puede interesar

Grupo anfibio listo Iwo Jima (ARG) y la 22.ª Unidad Expedicionaria de Marines (MEU), apoyados por varios destructores.
Despliegue militar

EEUU advierte se reserva el derecho a usar "cualquier elemento" para frenar el narcotráfico en Venezuela

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El nivel de consumo en Estados Unidos también aumentó en el segundo trimestre del año
INFORME

Economía de EEUU crece 3,3% en el segundo trimestre, por encima de lo previsto

Estudiantes en el primer día de clases en John A. Ferguson Senior High School en el suroeste de Miami-Dade
CRISIS ESTUDIANTIL

Menos inmigración, aulas más vacías: Miami-Dade pierde 13.000 estudiantes

Oficiales de ICE y de la DEA en los pasillos de la corte de inmigración en el Edificio Federal Jacob K. Javitz el 10 de junio de 2025 en la ciudad de Nueva York, a la espera de los inmigrantes a quienes les fue negado el asilo.
MIGRACIÓN

¿Cómo se llevan a cabo las megarredadas del ICE?

Ron DeSantis, gobernador de Florida. 
RENDIR CUENTA

DOGE Florida cita a empleados del condado de Orange por presunta obstrucción de auditoría estatal