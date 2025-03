Policía dice que no había "elementos médicos" en la habitación de Maradona cuando murió

SAN ISIDRO.- No había "elementos médicos" ni "sueros" en la habitación donde Diego Maradona cumplía una internación domiciliaria tras una neurocirugía, aseguró este martes en un juicio en Buenos Aires uno de los primeros policías que ingresó a la casa del astro del fútbol tras su muerte hace cuatro años.

Lucas Farías, subcomisario de la policía bonaerense, relató a los tres jueces que entró a la habitación de Maradona casi una hora y media después de su muerte. "No vi elementos médicos en la habitación. No vi sueros que creo que tiene que tener una internación domiciliaria", dijo el oficial.

"Lo que me llamó primero la atención de Diego Maradona era la posición boca arriba con el abdomen muy inflamado a punto de explotar", añadió. "Me sorprendió verlo así a Maradona, no pensé nunca encontrarme con esa imagen".

Durante la audiencia también se proyectaron videos que muestran la escena de la casa del entonces DT de Gimnasia y Esgrima, incluida su habitación, tras su muerte el 25 de noviembre de 2020.

Las imágenes lo muestran con el abdomen hinchado, vestido con una camiseta negra y short de gimnasia.

Lucas Borge, quien entonces era jefe policial del departamento de Tigre, localidad donde murió Maradona, detalló que al arribar a la casa le extrañó "la cantidad de gente que había" y que "estaban todos en un patio".

"Estaban por grupitos separados, las hermanas en un lado, (la exesposa de Maradona) Claudia Villafañe con sus hijas, por otro; la enfermera con la psiquiatra", dijo. También relató haber visto a Maradona ya fallecido con "la panza muy hinchada" y declaró que no había una cama hospitalaria ni desfibrilador.

Progreso del caso

Es la primera ronda de testigos tras el comienzo del juicio el martes de la semana pasada contra el equipo médico de Maradona, quien falleció por un edema pulmonar durante su internación domiciliaria.

Borge también detalló que durante el peritaje a la habitación hecho por la policía científica, la única persona presente aparte del personal judicial y policial era una de las hijas del astro, Gianinna Maradona.

En la apertura del proceso la semana pasada, el fiscal describió la internación como "temeraria, deficiente y sin precedentes" y describió el escenario de su muerte como "un teatro del horror".

El juicio se prolongará probablemente hasta julio. Se espera que declaren unos 120 testigos. Los acusados, que defienden su inocencia, arriesgan entre 8 y 25 años de prisión.

FUENTE: AFP