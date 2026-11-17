El reconocido golfista estadounidense Tiger Woods durante un juego de fútbol americano universitario, el 4 de septiembre de 2026.

LOS ÁNGELES.- Tiger Woods participará a inicios de diciembre en el Hero World Challenge , un torneo no oficial que hospeda anualmente en Bahamas , en la que será su primera competencia en más de dos años.

El astro del golf fue incluido este martes en calidad de invitado en la lista de 20 jugadores que disputarán el evento, que tendrá lugar en Albany entre el 3 y 6 de diciembre.

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Woods, de 50 años, no compite oficialmente desde el Abierto Británico de julio de 2024 debido a diversos problemas físicos y al accidente de tráfico en el que se vio involucrado el pasado marzo cuando preparaba su retorno en el Masters de Augusta.

El golfista estadounidense Tiger Woods reacciona durante la primera ronda del día inaugural en el British Open Golf Championship, el 18 de julio de 2024. PAUL ELLIS / AFP

El vehículo que manejaba el ganador de 15 títulos de Grand Slam impactó a una camioneta con remolque y volcó en una zona cercana a su residencia en Jupiter Island, Florida.

Las autoridades determinaron que Woods, que llegó a ser arrestado, no había consumido alcohol, pero parecía estar bajo los efectos de alguna sustancia. Su permiso de conducir le fue retirado por cinco años.

En los últimos años, la estrella del golf se ha sometido a múltiples operaciones de espalda y cirugías por graves lesiones en las piernas sufridas en otro accidente de coche en California en 2021.

Jódar vuelve a caer

Segundo partido y segunda derrota: el joven español Rafael Jódar, mermado físicamente desde el segundo set, perdió ante el francés Arthur Fils este martes en la segunda jornada de su grupo del Masters ATP en Turín, Italia.

Fils, séptimo del mundo, se impuso por 4-6, 6-2 y 6-2 y tomó así un nuevo impulso en busca del pase a semifinales, después de haber caído en la primera fecha contra el estadounidense Ben Shelton.

Por otro lado, Jódar, décimo del ránking masculino, se hunde como colista del grupo, tras haber perdido en su debut ante el número uno mundial, el alemán Alexander Zverev.

Jódar, revelación de la temporada, empezó muy bien, pero todo cambió en la segunda manga, donde pidió asistencia para que le suministraran medicamentos.

"En el primer set físicamente estaba bien y tenísticamente también. Veía que podía caer de cualquier lado. Al final ha caído de mi lado por pequeños detalles", dijo.

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"En el segundo set mi nivel físico ha bajado considerablemente y aquí en cuanto bajas un poquito ya se nota mucho porque todos los jugadores están jugando al máximo nivel. Eso es lo que hemos podido ver hoy en los dos últimos sets", añadió.

Desde la interrupción para la atención médica, todo empeoró para la promesa española, de 20 años, que solo ganó cuatro juegos y perdió claramente el pulso al verse limitado en sus fuerzas.

"Hubo mucha frustración después de perder el primer set", explicó Fils. "Me dije: 'Voy a cambiarme la camiseta. Frustración fuera'. Luego te pones otra y vuelves a la pelea. Estoy realmente feliz con mi segundo set y creo que terminé aún más fuerte en el último parcial".

Fils puso fin a quince años sin una victoria francesa en el Masters ATP, el emblemático Torneo de Maestros de final de curso que reúne a los ocho mejores tenistas de la campaña.

FUENTE: AFP