miércoles 27  de  mayo 2026
Golf

Tiger Woods apunta a perderse todos los majors por segundo año consecutivo

Tiger Woods no se inscribió al Open Championship y apunta a perderse los cuatro majors de 2026 mientras continúa enfocado en su recuperación física y problemas legales.

El golfista estadounidense Tiger Woods reacciona durante la primera ronda del día inaugural en el British Open Golf Championship, el 18 de julio de 2024.

El golfista estadounidense Tiger Woods reacciona durante la primera ronda del día inaugural en el British Open Golf Championship, el 18 de julio de 2024.

PAUL ELLIS / AFP
Por Pedro Felipe Hernández

La leyenda del golf Tiger Woods no presentó su inscripción para disputar el Open Championship, por lo que todo indica que volverá a ausentarse de los cuatro torneos major en una misma temporada por segundo año consecutivo.

El golfista de 50 años atraviesa un delicado momento personal y físico. En marzo anunció que se alejaba temporalmente del golf profesional para enfocarse en su salud y recibir tratamiento, después de haber sido arrestado por conducir bajo los efectos de sustancias tras un accidente automovilístico.

Lee además
El estadio New York New Jersey (anteriormente llamado MetLife Stadium) en una toma desde el interior antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en East Rutherford, Nueva Jersey, el 7 de mayo de 2026. 
FÚTBOL

Nueva York y Nueva Jersey abren investigación sobre venta de entradas para el Mundial
Pasajeros caminan con sus equipajes en los alrededores del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, el 15 de mayo de 2026.
FÚTBOL

A días para el Mundial, reportan riesgo de caos para turistas en aeropuerto de Los Ángeles

Las autoridades informaron en aquel momento que Woods llevaba pastillas opioides en el bolsillo cuando fue detenido. El ex número uno del mundo se declaró inocente en el proceso judicial relacionado con el caso.

Problemas físicos y recuperación

La situación médica de Woods sigue siendo compleja. El estadounidense ha pasado por siete cirugías de espalda a lo largo de su carrera, la más reciente en octubre del año pasado. Además, en marzo de 2025 fue operado para reparar una rotura del tendón de Aquiles.

Aunque cuenta con exención automática para jugar el Open Championship hasta los 60 años gracias a su historial, Woods decidió no participar en la edición de este año.

El 15 veces campeón de majors tampoco tiene clasificación asegurada para el próximo U.S. Open. Sin embargo, la USGA ya le concedió una invitación especial en 2024 para competir en Pinehurst, y medios estadounidenses señalan que podría recibir otra si quisiera jugar en Shinnecock Hills el próximo mes de junio.

Un regreso cada vez más incierto

Woods no disputa un evento oficial del PGA Tour desde el Open Championship de 2024, aumentando las dudas sobre cuándo volverá a competir al máximo nivel.

En las últimas semanas fue visto regresando desde Suiza, país al que habría viajado para continuar con su tratamiento médico y rehabilitación.

La ausencia del histórico golfista en los grandes escenarios vuelve a alimentar las incógnitas sobre el futuro de una de las figuras más importantes en la historia del deporte.

Temas
Te puede interesar

Anuncian retiro de estatua gigante de Lionel Messi en la India por motivos de seguridad

Scaloni lleva calma sobre Messi, pero Argentina llega al Mundial con varias dudas físicas

Josh Jacobs enfrenta cinco cargos criminales en Wisconsin y sacude a los Packers

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La foto muestra a un oficial de inmigración en la entrada del Edificio Federal Jacob K. Javitz en Nueva York, donde opera el tribunal de inmigración y las oficinas de ICE.
Políticas antifraude

ICE pone en la mira a abogados de inmigración que presenten solicitudes falsas de asilo

Alina Rosales Aguirreurreta, hija del general Ulises Rosales del Toro.
DETENIDA

Hija de histórico general cubano queda bajo custodia de ICE en Estados Unidos

Alex Saab, empresario protegido de Nicolás Maduro en Venezuela.
VENEZUELA

Segunda pesquisa contra Maduro tendría lugar en Miami tras reencarcelamiento de Alex Saab

David Ramírez Álvarez, segundo secretario de la Embajada de Cuba en Washington.
ALERTA

Diplomático de la Embajada de Cuba aparece en el foco de investigación federal en EEUU

El presidente Donald J. Trump
SEGURIDAD NACIONAL

Trump cancela reunión de gobierno en Camp David debido al clima

Te puede interesar

La actividad está programada para este miércoles 27 de mayo entre las 10:00 a.m. y las 2:00 p.m. en el Edificio 6 Breezeway del Padrón Campus de Miami Dade College.
EMPLEO

Feria laboral reúne hoy a más de 60 empleadores en Miami-Dade

Por CARLOS ARMANDO CABRERA
La exfiscal general designada por el presidente Donald Trump, Pam Bondi.
ENFERMEDAD

Pam Bondi revela diagnóstico de cáncer de tiroides mientras enfrenta nuevo escrutinio en Washington

Lluvias y tormentas amenazan el sur de la Florida.
ESTADO DEL TIEMPO

Sur de Florida entra en un patrón inestable de lluvias y tormentas a partir de este miércoles

Cohete New Shepard de Blue Origin, compañía en expansión en Florida. 
DESARROLLO

Blue Origin anuncia inversión de $600 millones en Florida y 500 nuevos empleos aeroespaciales

El incidente se registró la madrugada de este miércoles.
BAJO INVESTIGACIÓN

Hombre en estado crítico tras incidente armado con un agente fuera de servicio en South Beach