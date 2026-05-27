Tiger Woods apunta a perderse todos los majors por segundo año consecutivo

El golfista estadounidense Tiger Woods reacciona durante la primera ronda del día inaugural en el British Open Golf Championship, el 18 de julio de 2024.

La leyenda del golf Tiger Woods no presentó su inscripción para disputar el Open Championship, por lo que todo indica que volverá a ausentarse de los cuatro torneos major en una misma temporada por segundo año consecutivo.

El golfista de 50 años atraviesa un delicado momento personal y físico. En marzo anunció que se alejaba temporalmente del golf profesional para enfocarse en su salud y recibir tratamiento, después de haber sido arrestado por conducir bajo los efectos de sustancias tras un accidente automovilístico.

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Las autoridades informaron en aquel momento que Woods llevaba pastillas opioides en el bolsillo cuando fue detenido. El ex número uno del mundo se declaró inocente en el proceso judicial relacionado con el caso.

Problemas físicos y recuperación

La situación médica de Woods sigue siendo compleja. El estadounidense ha pasado por siete cirugías de espalda a lo largo de su carrera, la más reciente en octubre del año pasado. Además, en marzo de 2025 fue operado para reparar una rotura del tendón de Aquiles.

Aunque cuenta con exención automática para jugar el Open Championship hasta los 60 años gracias a su historial, Woods decidió no participar en la edición de este año.

El 15 veces campeón de majors tampoco tiene clasificación asegurada para el próximo U.S. Open. Sin embargo, la USGA ya le concedió una invitación especial en 2024 para competir en Pinehurst, y medios estadounidenses señalan que podría recibir otra si quisiera jugar en Shinnecock Hills el próximo mes de junio.

Un regreso cada vez más incierto

Woods no disputa un evento oficial del PGA Tour desde el Open Championship de 2024, aumentando las dudas sobre cuándo volverá a competir al máximo nivel.

En las últimas semanas fue visto regresando desde Suiza, país al que habría viajado para continuar con su tratamiento médico y rehabilitación.

La ausencia del histórico golfista en los grandes escenarios vuelve a alimentar las incógnitas sobre el futuro de una de las figuras más importantes en la historia del deporte.