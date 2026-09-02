miércoles 2  de  septiembre 2026
GOLF

Tiger Woods se declara culpable de conducción temeraria por accidente de coche en Florida

El golfista Tiger Woods tendrá su licencia de conducir suspendida por cinco años, según los términos de un acuerdo de culpabilidad que retiró el cargo más grave

El golfista estadounidense Tiger Woods reacciona durante la primera ronda del día inaugural en el British Open Golf Championship, el 18 de julio de 2024.

El golfista estadounidense Tiger Woods reacciona durante la primera ronda del día inaugural en el British Open Golf Championship, el 18 de julio de 2024.

PAUL ELLIS / AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

WASHINGTON.- La superestrella del golf Tiger Woods se declaró culpable este miércoles de cargos de conducción descuidada y temeraria derivados de un accidente de auto en Florida ocurrido en marzo, lo que le permite evitar una pena mayor.

Woods tendrá su licencia de conducir suspendida por cinco años, según los términos de un acuerdo de culpabilidad que retiró el cargo más grave de conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas.

Lee además
El irlandés Rory McIlroy durante una ronda de práctica, el 8 de abril de 2026.
GOLF

Sin Tiger Woods, Rory McIlroy busca escribir otra página en la historia del Masters de Augusta
El golfista estadounidense Tiger Woods reacciona durante la primera ronda del día inaugural en el British Open Golf Championship, el 18 de julio de 2024.
GOLF

Tiger Woods invoca el derecho a la privacidad ante pedido de un tribunal de sus recetas médicas

"Si por cualquier motivo llegara a conducir, volvería inmediatamente a la cárcel", le dijo el juez Darren Steele durante una breve audiencia en el Tribunal del Condado de Martin, en Stuart, Florida.

View this post on Instagram

A post shared by Sun Day Red (@sundayred)

El ganador de 15 títulos de Grand Slam se vio involucrado en un accidente en marzo, cuando el vehículo que conducía chocó contra un remolque tirado por una camioneta cerca de su residencia en Jupiter Island, Florida.

De acuerdo con las autoridades, los agentes que acudieron al lugar concluyeron que Woods se encontraba bajo los efectos de sustancias y hallaron en su poder medicamentos analgésicos opioides.

Inicialmente, el ex número uno mundial se declaró inocente de los cargos menores de conducir bajo la influencia de sustancias causando daños a la propiedad y de negarse a someterse a una prueba legal.

Woods explicó a los investigadores que estaba mirando su teléfono móvil y cambiando de emisora de radio cuando ocurrió el choque.

Días después del incidente, anunció que se apartaría temporalmente de la actividad pública para someterse a tratamiento y concentrarse en su recuperación.

Luego, un juez le autorizó viajar al extranjero para ingresar en un centro especializado, presuntamente ubicado en Suiza.

Reaparición pública

Woods reapareció públicamente en junio durante el Travelers Championship del PGA Tour.

Un mes más tarde, la justicia autorizó a los fiscales examinar tanto los registros hospitalarios vinculados a su tratamiento como la documentación relacionada con los medicamentos que le habían sido recetados.

La información, sin embargo, quedó restringida a los fiscales, investigadores y expertos designados para el caso, además del equipo legal del golfista.

A lo largo de los últimos años, Woods se ha sometido a múltiples operaciones de espalda y a varias intervenciones quirúrgicas en las piernas, consecuencia de las graves lesiones sufridas en otro accidente automovilístico ocurrido en California en 2021.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Juez concede a Fiscalía acceso a recetas médicas de Tiger Woods en el caso de su accidente

Reportan regreso de Tiger Woods a Florida tras someterse a tratamiento luego de su arresto

Tiger Woods apunta a perderse todos los majors por segundo año consecutivo

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Marco Rubio habla durante una reunión del gabinete en la Sala del Gabinete de la Casa Blanca en Washington, DC, el 27 de mayo de 2026. A su lado junto al Secretario del Interior Doug Burgum, y el Presidente Donald Trump
PETRÓLEO

Rubio resalta beneficios de acuerdo petrolero y asegura que no fue firmado con mandataria interina

El gobierno estadounidense anunció el TPS en marzo de 2021 y estableció que sólo beneficiaría a quienes llegaron antes del 9 de marzo de ese año. 
TESTIMONIO

Salvadoreños que "crecieron con el TPS" en EEUU enfrentan la amenaza de ser expulsados

El portaviones Abraham Lincoln (CVN 72) navega por el mar Arábigo en apoyo del bloqueo de EEUU contra Irán.
Aumentan tensiones

EEUU lanza ataques sobre objetivos en Irán en respuesta a ofensiva contra bases estadounidenses

El rey Carlos III de Gran Bretaña visita la Exposición Floral de Sandringham en Sandringham House, Norfolk, el 23 de julio de 2025. 
REALEZA

Carlos III inaugura exposición del simbólico Tapiz de Bayeux junto a Emmanuel Macron

El cantante Ilan Chester recibe el premio al Mejor Álbum Folk en el escenario durante la pretransmisión de la 11.ª edición de los Premios Grammy Latinos en el Mandalay Bay Events Center el 11 de noviembre de 2010 en Las Vegas, Nevada. 
ESCENA

Lo que presenta la escena en Miami esta semana

Te puede interesar

Aviones de guerra electrónica E/A-18G de la Marina de EEUU patrullan los cielos sobre Medio Oriente mientras EEUU continúa haciendo cumplir el bloqueo contra Irán.

Trump afirma que EEUU está listo para atacar a Irán "en cualquier momento"

Por Julián Varela
El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio.
MEDIDAS

Marco Rubio insta a no mantener operación comercial con Nicaragua tras reforma que afianza poder de Ortega

Logo de Chevron, una de las petroleras más grades de EEUU.
INVERSIóN

Chevron acuerda duplicar su producción de petróleo en Venezuela

El secretario de Energía de EEUU, Chris Wright, visitó la Faja Petrolífera del Orinoco, en el sur de Venezuela el 12 de febrero de 2026  (Imagen facilitada por la Presidencia de Venezuela)
ACUERDOS PETROLEROS

EEUU desea hacer "mucha inversión" en Venezuela, afirma secretario de Energía; Chevron se prepara

El secretario del Tesoro Scott Bessent
FINANZAS

Tesoro de EEUU emite moneda conmemorativa con rostro de Trump