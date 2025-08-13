Prácticas conjuntas entre Miami Dolphins y Detroit Lions dejan lesión de una de sus promesas

Mike McDaniel y Chop Robinson #44 de los Miami Dolphins hablan durante la práctica en el Baptist Health Training Complex el 28 de julio de 2025 en Miami Gardens, Florida.

Los Miami Dolphins y los Detroit Lions iniciaron este miércoles 13 de agosto de 2025 sus prácticas conjuntas en el Centro de Rendimiento Meijer en Allen Park, como antesala al partido de pretemporada que disputarán el sábado 16 de agosto en Ford Field. La segunda sesión de entrenamiento se llevará a cabo el jueves 14 de agosto.

El primer día dejó varias noticias destacadas, desde una lesión preocupante hasta actuaciones irregulares de los mariscales de campo.

Fútbol Americano Empate de los Miami Dolphins en su primer partido de la pretemporada de la NFL

Lesión de la joya de Dolphins, Chop Robinson

La nota más alarmante de la jornada fue la salida en camilla de Chop Robinson, selección de primera ronda de los Dolphins en 2024, tras sufrir una aparente lesión al inicio de la práctica. El linebacker fue atendido en el campo y acompañado por Jaelan Phillips y el coach defensivo Anthony Weaver.

Mal inicio de Zach Wilson

El mariscal de campo suplente Zach Wilson tuvo un arranque complicado en la práctica de 7 contra 7, lanzando tres intercepciones en sus primeros tres intentos de pase. La defensa de los Lions dominó, y los receptores de Miami tuvieron problemas para desmarcarse y retener el balón.

Tua Tagovailoa y el regreso de las estrellas

En la práctica de 11 contra 11, Tua Tagovailoa fue capturado en la primera jugada. Por el lado positivo, Jaylen Waddle participó activamente en varias jugadas, mientras que Tyreek Hill apareció más tarde en el campo.

Jugadores inactivos

Varios integrantes de los Dolphins no participaron en el primer día de entrenamientos conjuntos, entre ellos: Jaelan Phillips, Austin Jackson, Mo Kamara, Andrew Meyer, Alec Ingold y Kion Smith.

Próximo partido

Tras completar las dos sesiones de entrenamiento, Dolphins y Lions se enfrentarán el sábado 16 de agosto de 2025 en Ford Field en un juego de pretemporada de la NFL.