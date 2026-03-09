lunes 9  de  marzo 2026
Fútbol Americano

Malik Willis firma con los Dolphins por tres años tras la salida de Tua Tagovailoa

Los Miami Dolphins firmaron al quarterback Malik Willis por tres años y $67.5 millones tras anunciar la salida de Tua Tagovailoa al inicio del nuevo año de la NFL

Malik Willis #2 de los Green Bay Packers retrocede para lanzar en el tercer cuarto contra los Baltimore Ravens en Lambeau Field el 27 de diciembre de 2025 en Green Bay, Wisconsin.&nbsp;

Malik Willis #2 de los Green Bay Packers retrocede para lanzar en el tercer cuarto contra los Baltimore Ravens en Lambeau Field el 27 de diciembre de 2025 en Green Bay, Wisconsin. 

Michael Reaves/Getty Images/AFP
Por Pedro Felipe Hernández

Los Miami Dolphins encontraron a su nuevo mariscal de campo titular. La franquicia acordó un contrato por tres años y 67.5 millones de dólares con el quarterback Malik Willis, que incluye 45 millones garantizados, según informó Ian Rapoport de NFL Network.

El movimiento llega pocas horas después de que Miami anunciara que liberará a Tua Tagovailoa cuando comience el nuevo año de la liga este miércoles, lo que dejó al equipo en busca de un quarterback titular para la temporada 2026 de la NFL.

Reencuentro con su nuevo entrenador

En Miami, Willis se reencontrará con el entrenador en jefe Jeff Hafley, quien fue contratado por los Dolphins en enero. Ambos ya habían coincidido previamente cuando Hafley trabajó como coordinador defensivo de los Green Bay Packers.

La llegada del quarterback representa uno de los primeros movimientos importantes de la franquicia en esta nueva etapa, tras los cambios en la dirección deportiva del equipo.

Un agente libre codiciado

Willis, egresado de Liberty Flames football, era considerado uno de los mariscales de campo más interesantes disponibles en el mercado de agentes libres.

Durante la temporada pasada con los Packers, el quarterback participó en cuatro partidos, en los que lanzó para 422 yardas y tres touchdowns. Además, aportó 123 yardas por tierra y dos anotaciones, demostrando su capacidad como pasador y corredor.

De acuerdo con Next Gen Stats, Willis registró un +0.38 EPA por dropback en las últimas dos temporadas, el mejor registro entre los quarterbacks con al menos 100 jugadas de pase.

De Tennessee a Miami

Willis fue seleccionado originalmente por los Tennessee Titans en la tercera ronda del Draft de la NFL 2022.

Durante sus primeras dos temporadas en Tennessee inició tres partidos, antes de ser traspasado a los Packers en agosto de 2024.

Ahora, el quarterback tendrá la oportunidad de asumir un rol protagónico en Miami y liderar la ofensiva del equipo en una nueva etapa tras la salida de Tagovailoa.

Con un contrato importante y la confianza del nuevo cuerpo técnico, Malik Willis buscará consolidarse como el nuevo líder ofensivo de los Dolphins en la temporada 2026 de la NFL.

