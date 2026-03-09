Dolphins liberarán a Tua Tagovailoa y traspasan a Minkah Fitzpatrick a los Jets

El mariscal de campo de los Dolphins de Miami, Tua Tagovailoa, calienta antes de un partido, el 18 de septiembre de 2025.

Los Miami Dolphins iniciaron una profunda reestructuración de su plantilla de cara a la temporada 2026 de la NFL , tomando dos decisiones importantes: liberar al mariscal de campo Tua Tagovailoa y traspasar al defensivo Minkah Fitzpatrick a los New York Jets .

Según informó el periodista Tom Pelissero de NFL Network, Miami planea cortar oficialmente a Tagovailoa el miércoles, cuando comience el nuevo año de la liga. Mientras tanto, el equipo también acordó enviar a Fitzpatrick a los Jets a cambio de una selección de séptima ronda del Draft de 2026, de acuerdo con fuentes citadas por Adam Schefter de ESPN.

Falcons interesados en Tua Tagovailoa

Tras conocerse que será liberado, los Atlanta Falcons han surgido como uno de los principales candidatos para fichar a Tagovailoa.

El equipo de Atlanta busca estabilidad en la posición de quarterback debido a la situación de Michael Penix Jr., quien se recupera de una rotura del ligamento cruzado anterior (ACL) que podría mantenerlo fuera al inicio de la temporada 2026.

La posible llegada de Tagovailoa representaría una solución inmediata para los Falcons mientras Penix continúa su proceso de recuperación.

Jets refuerzan su defensa con Minkah Fitzpatrick

Por otro lado, los New York Jets acordaron adquirir a Minkah Fitzpatrick, quien además firmará una extensión de contrato por tres años y 40 millones de dólares, según confirmó su agente Drew Rosenhaus.

El profundo de 29 años, seleccionado cinco veces al Pro Bowl, llega a Nueva York con la misión de reforzar una defensa que tuvo muchos problemas la temporada pasada. Los Jets terminaron 31º en puntos permitidos por partido (29.6) en 2025.

La selección de séptima ronda que recibirá Miami originalmente pertenecía a Los Angeles Chargers.

Minkah Fitzpatrick El jugador Minkah Fitzpatrick, de los Dolphins de Miami, conversa con la prensa en el Baptist Health Training Complex, el 28 de julio de 2025. CARMEN MANDATO / Getty Images vía AFP

Segundo paso de Fitzpatrick por Miami

Fitzpatrick fue elegido por los Dolphins con la selección número 11 del Draft de 2018 y tuvo un breve primer paso por la franquicia antes de ser traspasado a los Pittsburgh Steelers, donde jugó seis temporadas y fue nombrado All-Pro en dos ocasiones.

Miami lo recuperó la temporada pasada en un intercambio con Pittsburgh, pero ahora vuelve a cambiar de equipo en medio de la renovación de la franquicia.

Nueva etapa en Miami

Las decisiones forman parte del inicio de una nueva etapa para los Dolphins, que este receso de temporada contrataron a Jon-Eric Sullivan como gerente general y a Jeff Hafley como entrenador en jefe.

Tras terminar la temporada 2025 con marca de 7-10, Miami tendrá la selección número 11 del Draft de la NFL 2026, una posición clave para reconstruir su plantilla.

Mientras tanto, los New York Jets, que elegirán segundos en el próximo Draft, esperan que la llegada de Fitzpatrick ayude a fortalecer una defensa que fue una de las más vulnerables de la liga.