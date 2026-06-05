¿Qué incidencias puede revisar el VAR en el Mundial de la FIFA 2026?

En el Mundial 2026 hay cambios concretos sobre qué puede y qué no puede revisar el árbitro de vídeo

Cuando la FIFA implantó el VAR (Video Assistant Referee) en el Mundial de Rusia 2018, las reacciones fueron encontradas, por decirlo con suavidad. Para unos, era una solución largamente reclamada frente a los errores arbitrales que históricamente habían marcado los torneos. Para otros, destruía el ritmo de un juego que llevaba un siglo funcionando perfectamente sin él.

Desde entonces, el sistema se ha ido ajustando año tras año. En el Mundial 2026, que arranca el 11 de junio repartido entre Estados Unidos, Canadá y México, hay cambios concretos sobre qué puede y qué no puede revisar el árbitro de vídeo. La IFAB (International Football Association Board) los aprobó en su asamblea anual de principios de este año, e incluyen tanto modificaciones en el protocolo del VAR como medidas específicas para frenar las pérdidas de tiempo.

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A continuación, un repaso detallado de las competencias del VAR en el Mundial 2026.

Breve historia del VAR en los Mundiales

El torneo de 2018 fue el primero en utilizarlo. En 64 partidos se produjeron 21 revisiones en campo y se comprobaron 455 incidencias, una media de poco más de siete por encuentro.

Los penaltis generaron el mayor número de revisiones, y el sistema corrigió varias decisiones relevantes, entre ellas la mano de Ivan Periši en la final, que le valió a Francia el penalti que puso el 2-1 camino de una victoria final por 4-2 ante Croacia.

La primera revisión en campo de la historia mundialista llegó en el partido del grupo entre Francia y Australia, cuando el VAR Mauro Vigliano envió a Andrés Cunha al monitor para que revisara una falta sobre Antoine Griezmann.

Qué cubre ya el VAR

El VAR lleva años protagonizando algunos de los instantes más dramáticos de los grandes encuentros de fútbol. Jugadores, entrenadores, aficionados y apostadores siguen cada decisión con idéntica tensión.

Para estos últimos, esos momentos pueden inclinar la balanza de cualquier apuesta, incluso de las realizadas a largo plazo. Pongamos un caso: alguien consulta el portal especializado en https://legalbet.es/centro-apuestas/torneos/copa-mundial/ y ve que las casas de apuestas españolas ofrecen una cuota de 5,50 para que España gane el torneo. El precio parece tentador y decide apostar. Llega la final, España está en ella, y en los minutos finales el VAR tiene que pronunciarse sobre si el equipo de De la Fuente merece un penalti.

¿Podría ocurrir algo así en el Mundial 2026? El tiempo lo dirá. Pero situaciones hipotéticas como esa son precisamente las que convierten al VAR en un factor de tensión dramática difícil de igualar.

Estas son las incidencias en las que esta tecnología viene operando desde hace tiempo:

Gol / no gol. Todo tanto marcado pasa automáticamente por el filtro del VAR. El equipo de vídeo revisa la jugada previa en busca de fuera de juego, mano, falta o cualquier infracción que el árbitro y sus asistentes pudieran haber pasado por alto.

Todo tanto marcado pasa automáticamente por el filtro del VAR. El equipo de vídeo revisa la jugada previa en busca de fuera de juego, mano, falta o cualquier infracción que el árbitro y sus asistentes pudieran haber pasado por alto. Penalti / no penalti. El VAR puede revisar posibles faltas o manos dentro del área para determinar si procede señalar el punto de penalti, y también puede anular uno ya concedido si las imágenes demuestran que no hubo infracción. Históricamente, es la categoría más polémica de todas.

El VAR puede revisar posibles faltas o manos dentro del área para determinar si procede señalar el punto de penalti, y también puede anular uno ya concedido si las imágenes demuestran que no hubo infracción. Históricamente, es la categoría más polémica de todas. Tarjeta roja directa. Las expulsiones directas son revisables: entrada violenta, conducta violenta, golpe fuera del juego, o negación de una ocasión manifiesta de gol.

Las expulsiones directas son revisables: entrada violenta, conducta violenta, golpe fuera del juego, o negación de una ocasión manifiesta de gol. Identificación errónea en una expulsión. Si el árbitro muestra una tarjeta al jugador equivocado, el VAR puede intervenir para que conste el nombre correcto en el acta.

Tres nuevas competencias para el Mundial 2026

En su Asamblea General Anual de febrero de 2026, la IFAB aprobó tres incorporaciones. Las tres entran en vigor en el Mundial:

Segunda amarilla con expulsión. Hasta ahora, si un árbitro amonestaba a un jugador por segunda vez y lo expulsaba, el VAR no podía intervenir porque no se trataba de una roja directa. Esa laguna queda cerrada. El árbitro asistente de vídeo podrá ahora recomendar la anulación de una segunda amarilla si las imágenes demuestran con claridad que el jugador no cometió infracción alguna o que no hubo contacto. El proceso inverso no aplica: el VAR no puede instar al árbitro a amonestar a alguien a quien este decidió no sancionar.

Hasta ahora, si un árbitro amonestaba a un jugador por segunda vez y lo expulsaba, el VAR no podía intervenir porque no se trataba de una roja directa. Esa laguna queda cerrada. El árbitro asistente de vídeo podrá ahora recomendar la anulación de una segunda amarilla si las imágenes demuestran con claridad que el jugador no cometió infracción alguna o que no hubo contacto. El proceso inverso no aplica: el VAR no puede instar al árbitro a amonestar a alguien a quien este decidió no sancionar. Córner concedido incorrectamente. El VAR podrá verificar si un saque de esquina ha sido correctamente otorgado, pero únicamente si la comprobación puede realizarse de forma inmediata, sin retrasar la reanudación del juego. Si requiere demasiado tiempo, no se lleva a cabo. Una matización relevante: la revisión de córneres es una opción que cada competición puede adoptar o no, no una imposición universal, aunque se espera que la FIFA la aplique en el Mundial.

El VAR podrá verificar si un saque de esquina ha sido correctamente otorgado, pero únicamente si la comprobación puede realizarse de forma inmediata, sin retrasar la reanudación del juego. Si requiere demasiado tiempo, no se lleva a cabo. Una matización relevante: la revisión de córneres es una opción que cada competición puede adoptar o no, no una imposición universal, aunque se espera que la FIFA la aplique en el Mundial. Identificación errónea, ahora también en tarjetas amarillas. Hasta ahora, esta figura solo cubría los casos en que una roja o una falta sancionada con amarilla recaía sobre el jugador equivocado. A partir de ahora incluye también los supuestos en que el árbitro penaliza al equipo incorrecto, de modo que la tarjeta acaba en manos de alguien ajeno a la infracción.

La tabla siguiente resume el estado de cada situación:

Situación Estado en el Mundial 2026 Nota Gol / no gol Vigente desde 2018 Fuera de juego, mano, falta en la jugada previa Penalti / no penalti Vigente desde 2018 La categoría más discutida Tarjeta roja directa Vigente desde 2018 Entrada violenta y similares Identificación errónea (tarjetas) Vigente desde 2018 La tarjeta recae sobre el jugador correcto Segunda amarilla = expulsión Nuevo en 2026 Solo segundas amarillas claramente incorrectas Córner concedido indebidamente Nuevo en 2026 Sin retrasar la reanudación Identificación errónea Nuevo en 2026 Ampliado a tarjetas amarillas

¿Qué es una revisión en campo (OFR)?

Existen dos niveles de intervención del VAR, y conviene distinguirlos.

La verificación VAR es la modalidad invisible: el equipo de vídeo analiza las imágenes en la sala VAR y se comunica con el árbitro a través del pinganillo. Si no hay un error claro, el juego continúa y el estadio ni se entera.

La revisión en campo (OFR, por sus siglas en inglés) es la modalidad visible: la que aparece en televisión cuando el árbitro trota hasta el monitor situado en la banda para ver la repetición él mismo. Se recomienda una OFR cuando el equipo de vídeo ha detectado lo que parece un error claro pero considera que debe ser el propio árbitro quien tome la decisión en contexto. La última palabra siempre la tiene el colegiado.





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