domingo 22  de  marzo 2026
Tenis

¿Qué significa realmente la rivalidad Sinner - Alcaraz?

Andy Roddick analiza la rivalidad entre Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, a la que define como clave para el futuro del tenis tras la era Federer, Nadal y Djokovic

El español Carlos Alcaraz (izq) abraza al italiano Jannik Sinner después de ganar la final individual masculina en el día 15 del torneo de tenis Abierto de Francia, en la cancha Philippe-Chatrier en el Complejo Roland Garros en París, el 8 de junio de 2025.&nbsp;

El español Carlos Alcaraz (izq) abraza al italiano Jannik Sinner después de ganar la final individual masculina en el día 15 del torneo de tenis Abierto de Francia, en la cancha Philippe-Chatrier en el Complejo Roland Garros en París, el 8 de junio de 2025. 

AFP / Dimitar DILKOFF
Por Pedro Felipe Hernández

La transición generacional en el tenis ya no es una incógnita, es una realidad. Y para el exnúmero uno del mundo Andy Roddick, hay una razón clara detrás del renovado interés global: la rivalidad entre Jannik Sinner y Carlos Alcaraz.

En una entrevista concedida a la Agence France-Presse durante un evento en São Paulo, el estadounidense fue contundente: el duelo entre ambos representa “un golpe de suerte extraordinario” para el tenis mundial.

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Un relevo que parecía imposible

Durante dos décadas, el tenis vivió bajo el dominio de tres leyendas: Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic.

Su hegemonía fue tan abrumadora que Roddick reconoce que pocos creían en un repunte inmediato del interés tras su declive:

“Si alguien me hubiera dicho que la audiencia aumentaría tras ellos, habría apostado todo a que pasaría lo contrario”.

Sin embargo, la aparición de Sinner y Alcaraz cambió el guion.

Dos estilos, una rivalidad perfecta

Lo que hace especial esta rivalidad no es solo el talento, sino el contraste:

Sinner: frío, metódico, casi imperturbable

Alcaraz: explosivo, carismático, puro espectáculo

Una dualidad que recuerda a grandes enfrentamientos históricos como:

Federer vs Nadal

John McEnroe vs Björn Borg

Martina Navratilova vs Chris Evert

Para Roddick, esa diferencia de personalidades es clave para enganchar al público.

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El español Carlos Alcaraz, a la derecha, abraza al italiano Jannik Sinner después de que Alcaraz ganara su partido de cuartos de final en el US Open, la madrugada del jueves 8 de septiembre de 2022. en Nueva York.

El español Carlos Alcaraz, a la derecha, abraza al italiano Jannik Sinner después de que Alcaraz ganara su partido de cuartos de final en el US Open, la madrugada del jueves 8 de septiembre de 2022. en Nueva York.

El tenis crece… pero enfrenta nuevos desafíos

Más allá del presente brillante, el extenista también alertó sobre el futuro del calendario, especialmente con la expansión hacia nuevos mercados como Arabia Saudita y la posible llegada de un Masters 1000.

Roddick plantea una preocupación central:

cómo modernizar el circuito sin sacrificar torneos tradicionales, especialmente en regiones históricas como Sudamérica.

“¿Vamos a usar el dinero para recortar el calendario sin dejar torneos fuera del negocio? Ojalá sea la vía”.

El temor es repetir un escenario similar al vivido en el golf con circuitos enfrentados, algo que —según él— sería perjudicial para el tenis.

Nuevas generaciones y paciencia con el talento

Roddick también se refirió al auge de jóvenes promesas como João Fonseca, destacando no solo su nivel, sino su carisma.

Eso sí, dejó un mensaje claro:

“No puedes saltarte etapas. Espero que la gente tenga paciencia”.

Estados Unidos busca volver a la cima

Finalmente, el ex número uno analizó el presente del tenis estadounidense, que durante años quedó relegado por el dominio del “Big Three”.

Hoy, con nombres como Taylor Fritz, Frances Tiafoe, Tommy Paul y Ben Shelton, el panorama es más competitivo.

Aunque reconoce que para destronar a Sinner o Alcaraz todavía necesitan algo más:

“¿Necesitan que uno tenga un mal día? Quizás”.

Una rivalidad que define una era

El tenis no solo sobrevivió al fin de una era irrepetible: encontró una nueva narrativa.

La rivalidad entre Sinner y Alcaraz no es solo un relevo generacional, es el motor que está redefiniendo el deporte.

Y si Roddick tiene razón, el tenis no perdió estrellas… simplemente encontró otras nuevas.

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