miércoles 20  de  mayo 2026
TENIS

Tenistas preparan acciones de protesta en Roland Garros por reparto de ingresos

Entre las medidas a tomar durante el Roland Garros, los tenistas planean negarse a conceder entrevistas a los principales poseedores de derechos del torneo

La bielorrusa Aryna Sabalenka celebra tras vencer a la polaca Iga Swiatek durante su partido de semifinales individual femenino en la duodécima jornada del Abierto de Francia, en la cancha Philippe-Chatrier del complejo Roland Garros de París, el 5 de junio de 2025.

La bielorrusa Aryna Sabalenka celebra tras vencer a la polaca Iga Swiatek durante su partido de semifinales individual femenino en la duodécima jornada del Abierto de Francia, en la cancha Philippe-Chatrier del complejo Roland Garros de París, el 5 de junio de 2025.

AFP / Dimitar DILKOFF
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

PARÍS.- Un grupo de figuras del tenis, cuyos nombres no se han desvelado, que consideran injusto el reparto de los ingresos en los torneos de Grand Slam, manifestarán su descontento el viernes en Roland Garros durante la jornada dedicada a las obligaciones mediáticas.

Algunos jugadores y jugadoras limitarán a 15 minutos el tiempo concedido a la prensa durante el 'Media Day', simbolizando el 15% que los torneos de Grand Slam destinan a los premios de los participantes, según una fuente cercana a los tenistas, que confirmó una información del diario L'Équipe.

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También se negarán a conceder entrevistas a los principales poseedores de derechos del torneo, como France Télévisions y Eurosport, precisó la misma fuente.

Esta acción tendrá lugar en un contexto tenso entre los cuatro torneos de Grand Slam y la mayoría de los mejores jugadores de los circuitos ATP y WTA, entre ellos los número 1 Jannik Sinner y Aryna Sabalenka.

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El pulso comenzó en abril de 2025 cuando estos últimos reclamaron en una carta dirigida a los organizadores una mejor redistribución de los ingresos de estos torneos en forma de premios en metálico, hasta un 22% frente al aproximadamente 15% actual, según sus cálculos.

A continuación, cada uno de los cuatro torneos incrementó su dotación. El Grand Slam parisino anunció a mediados de abril un nuevo aumento (9,5%) del premio total destinado a los jugadores, que alcanza ahora los 61,7 millones de euros (71,66 millones de dólares).

A principios de mayo, algunos jugadores expresaron su "profunda decepción" ante este aumento, mientras estiman en 400 millones de euros (464,69 millones de dólares) los ingresos previstos este año en Roland Garros.

Sabalenka no descarta el boicot

Preguntada en conferencia de prensa durante el torneo de Roma sobre la posibilidad de llegar a un boicot de los Grand Slam por parte de los mejores jugadores del mundo, Sabalenka afirmó que habría que "boicotear si es la única solución para defender nuestros derechos".

La Federación Francesa de Tenis (FFT), que organiza el Grand Slam parisino, lamentó el miércoles la "decisión de los jugadores", que "perjudica al conjunto de las partes interesadas del torneo".

"Los medios de comunicación, los difusores, los equipos de la federación y toda la familia del tenis que sigue con entusiasmo cada edición de Roland Garros", precisó.

La FFT recordó además que, de un aumento "de aproximadamente el 45%" de la dotación de Roland Garros desde 2019, ha invertido "más de 450 millones de euros (522 millones de dólares)" en las infraestructuras del torneo, de las que se benefician los jugadores durante las dos semanas en París.

El viernes debe celebrarse una reunión entre los organizadores de Roland Garros y "algunos de los representantes" de los jugadores.

El sorteo de los cuadros masculino y femenino se celebrará el jueves.

FUENTE: AFP

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