lunes 18  de  mayo 2026
DEPORTES

El Deportivo: Lewandowski se marcha del Barcelona, McGregor regresa a la UFC y Sinner completa los Masters 1000

El polaco Robert Lewandowski anunció su partida del Barcelona, mientras que el irlandés Conor McGregor ya tiene fecha de retorno a la UFC tras cinco años

El delantero polaco del Barcelona, Robert Lewandowski, celebra después de marcar su primer gol durante un partido de fútbol de la liga española ante el Rayo Vallecano en el Estadi Olimpic Lluis Companys en Barcelona, el 17 de febrero de 2025.&nbsp;

El delantero polaco del Barcelona, Robert Lewandowski, celebra después de marcar su primer gol durante un partido de fútbol de la liga española ante el Rayo Vallecano en el Estadi Olimpic Lluis Companys en Barcelona, el 17 de febrero de 2025. 

AFP / LLUIS GENE
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Entre anuncios de partidas y regresos, el pasado fin de semana dejó cualquier cantidad de emociones en la fanaticada deportiva. El polaco Robert Lewandowski fue uno de los grandes protagonistas de los titulares tras dar a conocer que no seguirá en el Barcelona, club en el que se estableció como uno de los grandes atacantes del mundo.

Por otro lado, los aficionados de las artes marciales mixtas recibieron una notica que llevaban esperando cinco años: el regreso del polémico Conor McGregor, quien peleará en el "International Fight Week" contra un viejo conocido.

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Lewandowski deja el Barcelona

Tras haber ayudado a devolver al Barcelona "al lugar que le corresponde" en la élite futbolística europea, Robert Lewandowski anunció este sábado que deja el club catalán "con la sensación de que la misión está cumplida". El internacional polaco, que en agosto cumplirá 38 años, utilizó su cuenta de Instagram para confirmar su marcha del club azulgrana: "Después de cuatro años llenos de desafíos y de mucho trabajo, es hora de seguir adelante", indicó en su mensaje, acompañado por imágenes de su estancia en Barcelona.

Altuve se enfoca en el presente y no en su legado

Con 2.426 hits, nueve Juegos de Estrellas y dos títulos de Serie Mundial, el venezolano José Altuve mantiene el foco en el presente mientras su nombre crece rumbo a Cooperstown. Mientras algunos lo ven como un ídolo y otros como parte de la cultura de Houston, tanto que tiene su propio día en la ciudad el siete de febrero, el venezolano prefiere ir centrado en cada turno, en cada juego y en cada día. "Yo creo que tanto como los 600 hits que faltan, como el Salón de la Fama, son cosas que no pienso ni a mediano o corto plazo, ya es un futuro lejano”, le dijo a Diario Las Américas.

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Arbeloa asegura que mantiene la misma relación con Mbappé

El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, indicó este sábado que su relación con su delantero estrella Kylian Mbappé "sigue siendo la misma", luego de que el francés se quejase el pasado jueves por su suplencia en el partido contra el Oviedo. "Acabo de cruzarme con él, le he dicho que esté tranquilo. Entiendo que este tipo de cosas acaparen los titulares, pero es algo mucho más normal de lo que ustedes piensan", declaró Arbeloa en rueda de prensa previa al duelo liguero contra el Sevilla.

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McGregor ya tiene fecha de regreso a la UFC

Conor McGregor volverá al octágono de la UFC por primera vez en cinco años cuando enfrente a Max Holloway el 11 de julio en Las Vegas, informó el sábado la organización. El irlandés, excampeón en dos divisiones y todavía una de las figuras más populares y rentables de la UFC, no pelea desde la derrota ante Dustin Poirier el 10 de julio de 2021, combate en el que sufrió una fractura de pierna.

Sinner completa la colección de Masters 1000

Tras cincuenta años, el tenis italiano volvió a saborear la victoria en el Foro Itálico con el sucesor de Adriano Panatta: el número 1 del mundo Jannik Sinner completó su colección de Masters 1000 al batir este domingo al noruego Casper Ruud en la final de Roma. En una hora y 45 minutos, Sinner, de 24 años, se impuso por 6-4 y 6-4 al número 25 del mundo, al que había barrido por 6-0 y 6-1 en cuartos de final de este mismo torneo el año pasado, para convertirse en el primer italiano, en el cuadro masculino, en inscribir su nombre en el palmarés del Abierto de Italia desde 1976.

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