El astro de la NBA, LeBron James, durante una conferencia de prensa, el 11 de mayo de 2026.

El astro de la NBA acusa a los desarrolladores de Bron de utilizar su nombre, apodo, voz e imagen sin autorización para promocionar una plataforma relacionada con las apuestas deportivas.

LeBron James presentó una demanda contra los responsables de una aplicación de apuestas deportivas por utilizar su nombre, imagen y apodo sin autorización en una campaña publicitaria que recurrió a la inteligencia artificial.

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La acción judicial fue presentada el martes ante un tribunal federal de Nueva York. Los abogados del jugador calificaron la estrategia de los desarrolladores como una «táctica deliberada y de mala fe» para aprovechar la popularidad del basquetbolista y promocionar un producto prácticamente desconocido.

La demanda señala directamente a PlayVision Inc., compañía californiana responsable de Bron, una aplicación que ofrece servicios relacionados con las apuestas deportivas. El equipo legal de James sostiene que la empresa creó deliberadamente la falsa impresión de que el jugador respaldaba y mantenía una relación comercial con la plataforma para conseguir descargas y suscripciones pagadas.

Por ello, la denuncia solicita que los responsables dejen de utilizar su nombre e imagen, entreguen los ingresos obtenidos mediante esa estrategia y paguen una indemnización que incluya el valor comercial de los derechos de imagen del jugador, además de posibles daños punitivos.

LeBron James y la polémica publicidad generada con IA

La controversia comenzó este mes, cuando Bron lanzó una campaña publicitaria protagonizada por una representación de LeBron James creada mediante inteligencia artificial.

El anuncio mostraba a una figura muy parecida al jugador, con sus característicos tatuajes, su voz y la camiseta número 23, mientras aparecía sentado en un vestuario utilizando la aplicación.

PlayVision fue fundada en 2025 por su director ejecutivo, Anish Gupta, y su director tecnológico, Marc Zoghby, con el respaldo de la aceleradora de empresas emergentes Y Combinator. Inicialmente, la compañía desarrolló herramientas de inteligencia artificial para analizar imágenes de partidos y entrenamientos.

Este año presentó Bron, una plataforma que asegura no aceptar apuestas directamente, pero que ofrece servicios como seguimiento de pronósticos y comparación de cuotas mediante suscripciones.

Después de que los abogados de James enviaran una carta de cese y desistimiento, la compañía retiró el anuncio. Sin embargo, la demanda sostiene que la publicidad ya había sido compartida y acumulaba aproximadamente un millón de visualizaciones.

Gupta respondió en redes sociales que la aplicación cambiaría de nombre. No obstante, cuando se presentó la demanda todavía no se había concretado esa modificación. El empresario anunció que la nueva denominación sería revelada este miércoles.

La preocupación por las apuestas y la imagen del jugador de la NBA

Otro de los argumentos centrales de la demanda está relacionado con la asociación de la imagen de LeBron James con las apuestas sobre partidos de la NBA.

El documento recuerda que el basquetbolista suele recibir decenas de millones de dólares por acuerdos comerciales y que mantiene un contrato exclusivo con Polymarket, una plataforma de mercados de predicción.

Sus representantes consideran especialmente perjudicial que la publicidad mostrara una versión artificial del jugador consultando apuestas relacionadas con otros basquetbolistas.

«La integridad de la competición de la NBA y la confianza del público en que los jugadores no apuestan en los partidos que disputan son de importancia fundamental para la liga, sus jugadores y sus aficionados», señala la demanda.

El equipo legal también sostiene que cualquier insinuación de que un jugador en activo apuesta en encuentros de la NBA está lejos de ser un asunto menor y no debería utilizarse para conseguir clics y visualizaciones.

Por el momento, los intentos de Associated Press por obtener declaraciones de PlayVision y sus fundadores no habían recibido respuesta.