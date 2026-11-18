El presidente de la FIFA, Gianni Infantino (centro), interactúa con el máximo mandatario del balompié palestino, Jibril Rajoub (derecha), mientras el vicepresidente de la asociación de fútbol israelí, Basim Sheikh Suliman, observa a la distancia, el 30 de abril de 2026.

TOKIO.- La Federación Japonesa de Fútbol ( JFA ) presentó oficialmente a su presidente de honor, Kozo Tashima , como candidato a la presidencia de la FIFA , cuyas elecciones tendrán lugar el 18 de marzo de 2027 en Rabat.

Tashima, de 68 años, se suma así a una carrera en la que ya estaban el italo-suizo Gianni Infantino , actual presidente de la Federación Internacional , y el presidente de la Federación Francesa de Fútbol, Philippe Diallo.

La JFA precisó que envió una carta de recomendación sobre Tashima, que en el pasado formó parte del Consejo de la FIFA, antes de que este miércoles se cierre el plazo oficial para la recepción de las candidaturas.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, sostiene el trofeo de campeón de la Copa Mundial. AFP

Tashima aseguró que quiere insuflar a la presidencia de la FIFA el "estricto sentido de la ética" que caracteriza a su país.

"Daremos a conocer al mundo entero la importancia del fair-play, del respeto y de la integridad. Esos valores fundamentales están en la esencia misma del fútbol y del deporte en general", declaró en un comunicado publicado por la JFA.

Deseó, igualmente, que la FIFA "pueda convertirse en una organización más sana y más fiable", así como "contribuir al desarrollo del fútbol a escala mundial".

Uruguay aplasta a Dominicana

Uruguay goleó este martes por 5-0 a República Dominicana, en un duelo disputado en Maldonado (este) que sirvió para que la Celeste dirigida por Diego Forlán cerrara con una sonrisa un 2026 marcado por la debacle en el Mundial.

Rodrigo Aguirre de cabeza (41') abrió el camino para el equipo charrúa. Xavier Valdez en contra (70'), Nicolás de la Cruz (80 de penal), Federico Valverde (87') y Bruno Damiani (90+4') completaron la goleada para deleite de la hinchada local.

En el Campus de Maldonado, 140 kilómetros al este de Montevideo, Uruguay mostró dos caras. En el primer tiempo, sin sus grandes figuras Valverde y Darwin Núñez, tuvo problemas para superar a un discreto equipo dominicano que marcó bien y dejó en evidencia huecos en la defensa charrúa.

Un cabezazo de Aguirre sacó a Uruguay del problema, ante un equipo dominicano dirigido por el argentino Marcelo Neveleff que desaprovechó dos mano a mano con el arquero Santiago Mele.

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El complemento fue todo alegría para los locales, que vieron cómo un grosero error de Valdez terminó con el gol de la tranquilidad celeste.

De la Cruz amplió la cuenta de penal y "Fede" Valverde demostró por qué es el capitán del Real Madrid al marcar un golazo, con un potente tiro cruzado.

Ya con todo definido y Dominicana sin herramientas para controlar el partido, Damiani -en su debut con la Celeste- cerró la goleada.

FUENTE: AFP