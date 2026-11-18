El español Carlos Alcaraz devuelve un golpe al ruso Daniil Medvedev en las Finales ATP de tenis, en Turín, el 18 de noviembre de 2026.

El tenista español derrotó al ruso en dos sets y sumó su segunda victoria consecutiva en Turín, aunque una molestia en los isquiotibiales encendió las alarmas sobre su estado físico.

Carlos Alcaraz continúa dando pasos firmes en el Masters ATP 2026. El español derrotó este miércoles al ruso Daniil Medvedev por 6-2 y 6-4, en una actuación que lo dejó muy cerca de asegurar su clasificación a las semifinales del Torneo de Maestros, aunque las molestias físicas que sufrió durante el encuentro generaron cierta preocupación.

Tenis Alcaraz debuta con autoridad y aplasta a Tiafoe en el Masters de Turín

El murciano, número tres del ranking mundial, necesitó apenas una hora y once minutos para superar a Medvedev, quinto del escalafón ATP y campeón del torneo en 2020. Con este resultado, Alcaraz acumula dos triunfos en sus primeras dos presentaciones en Turín.

Su clasificación matemática podría concretarse este mismo miércoles, dependiendo del resultado del enfrentamiento entre el estadounidense Frances Tiafoe y el italiano Flavio Cobolli.

Carlos Alcaraz enciende las alarmas por molestias musculares

Aunque el resultado fue favorable, la condición física del español terminó convirtiéndose en uno de los principales temas de la jornada.

Alcaraz comenzó el encuentro con un vendaje en la rodilla derecha y, durante los primeros compases del segundo set, solicitó asistencia médica después de sentir molestias en los isquiotibiales de la pierna izquierda.

El fisioterapeuta ingresó a la pista para atenderlo y posteriormente le colocó un vendaje en el muslo, aunque el tenista pudo continuar sin que su rendimiento se viera comprometido de manera significativa.

"Estaba jugando muy bien y, de repente, he sentido un pequeño problema en los isquiotibiales, aunque creo que no es nada importante", explicó Alcaraz durante su conferencia de prensa.

El español también reconoció que modificó ligeramente su manera de desplazarse para evitar complicaciones.

"He intentado mantener la calma y no moverme de una forma demasiado agresiva, concentrarme en mis golpes. Ahora mismo, me encuentro bien", agregó.

El equipo médico evaluará su evolución durante las próximas horas para determinar si las molestias requieren algún tratamiento adicional antes de su siguiente compromiso.

Un dominio contundente ante Daniil Medvedev

Más allá del contratiempo físico, Alcaraz ofreció otra demostración de su capacidad competitiva sobre pista dura cubierta.

El español impuso condiciones desde el comienzo gracias a la agresividad de sus devoluciones y a su capacidad para controlar los intercambios desde el fondo de la pista.

Dos quiebres de servicio le permitieron adjudicarse el primer parcial por 6-2 en apenas 39 minutos. En el segundo set volvió a romper rápidamente el saque del ruso y administró la ventaja hasta cerrar el encuentro por 6-4.

"Me ha venido muy bien tener un resto muy agresivo. En el segundo saque suyo le he metido mucha presión, eso me ha dado muchas opciones de jugar al ataque", explicó el murciano.

La victoria llega después de su contundente estreno ante Tiafoe, a quien superó con un doble 6-2, confirmando su excelente nivel en el cierre de la temporada.

Alcaraz busca coronar su regreso tras una difícil temporada

El rendimiento del español adquiere todavía mayor relevancia considerando los problemas físicos que marcaron buena parte de su campaña.

Una lesión de muñeca lo mantuvo cuatro meses alejado del circuito, desde abril hasta agosto, obligándolo a perderse Roland Garros y Wimbledon.

Sin embargo, desde su regreso en el Abierto de Estados Unidos, Alcaraz ha recuperado progresivamente su mejor versión.

Antes de llegar a Turín conquistó los títulos del ATP 500 de Viena y del Masters 1000 de París, resultados que reforzaron su confianza de cara al último gran desafío del calendario.

"La lesión me hizo darme cuenta de qué es lo importante, de lo que realmente importa, que no es ganar o perder finales de torneos. Se trata simplemente de jugar al tenis", reflexionó.

Ahora, con las semifinales del Masters ATP prácticamente al alcance de su mano, el principal desafío de Alcaraz será mantener su excelente rendimiento mientras controla las molestias musculares que aparecieron ante Medvedev.