viernes 30  de  enero 2026
FÚTBOL

Real Madrid comparece ante el tribunal del Santiago Bernabéu

Con una grada que ha sido implacable en tiempos recientes, el Real Madrid se prepara para recibir al Rayo Vallecano en la vigésimo segunda jornada de LaLiga

El delantero brasileño del Real Madrid, Vinicius Junior, celebra el primer gol durante un partido de la liga española entre su club y el Villarreal CF en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, el 4 de octubre de 2025.

El delantero brasileño del Real Madrid, Vinicius Junior, celebra el primer gol durante un partido de la liga española entre su club y el Villarreal CF en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, el 4 de octubre de 2025.

Oscar DEL POZO / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MADRID.- ¿Cómo recibirá el Santiago Bernabéu al Real Madrid, después de la derrota en Lisboa del miércoles que lo envía al playoff de la Liga de Campeones? La respuesta llegará el domingo, cuando el equipo blanco reciba al Rayo Vallecano en la 22ª jornada.

Hace dos semanas, el equipo venía de caer en la final de la Supercopa de España ante el Barcelona y de quedar eliminado frente al Albacete (2ª división) en la Copa del Rey y la grada fue implacable: pitada durante la victoria liguera sobre el Levante.

Lee además
El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, celebra su tercer gol durante un partido de la liga española ante el Club Deportivo Leganés SAD en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, el 29 de marzo de 2025.
FÚTBOL

Real Madrid queda cerca de ir a juicio por contaminación acústica del Santiago Bernabéu
El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, habla durante una conferencia de prensa en las afueras de Madrid, el 20 de diciembre de 2024.
FÚTBOL

Real Madrid bate récord de ingresos y es el único club milmillonario

Vinicius Jr y Jude Bellingham fueron objeto de las iras del público merengue en ese partido liguero, aunque ambos tuvieron una ocasión de desquitarse después.

Fue unos días más tarde, cuando el Real Madrid recibió el martes de la semana pasada al Mónaco en la séptima jornada de la Liga de Campeones, goleándole 6-1, con Vinicius marcando un gol y estando implicado directamente en otros tres, y Bellingham consiguiendo el sexto y definitivo.

Embed

En ese duelo ante el equipo del Principado, los gestos fueron importantes: Vinicius corrió a abrazarse con el entrenador Álvaro Arbeloa tras su gol, para agradecerle su apoyo público, y Bellingham hizo un festejo muy comentado en la prensa española, simulando con sus manos estar bebiendo, lo que fue interpretado automáticamente como una respuesta a las acusaciones recibidas de haber salido de fiesta en tiempos recientes.

"Espero que esto haya sido un punto de inflexión", deseo Arbeloa después de ese partido, insistiendo en su confianza plena en Vinicius y apoyando una eventual renovación de contrato del brasileño.

"Estoy muy tranquilo respecto a las críticas. Estoy concentrado en lo que me toca, en ayudar a los jugadores y sacar el máximo de ellos", aseguró el técnico del Real Madrid, que reemplazó a mediados de este mes a Xabi Alonso.

Al asalto del liderato

Después de ese partido ante el Mónaco, Vinicius admitió a los medios oficiales de la UEFA que no atravesaba su momento más feliz por ese divorcio con un sector de la hinchada de su club.

"Los últimos días fueron muy complicados. No solo para mí, también para mis compañeros. Para mí sobre todo por los pitidos, yo no quiero estar en el foco por cosas fuera del campo, quiero estarlo por cosas que hago dentro del campo", aseguró el brasileño.

Como Levante y Mónaco, el Rayo Vallecano se presenta como un rival propicio para que el Real Madrid cure sus heridas en un momento difícil, después del resbalón ante el Benfica.

Embed

El Rayo, representante este año del fútbol español en la Conference League, está en un mal momento y la última derrota, contra Osasuna, le deja apenas en el decimosexto puesto, únicamente un punto sobre la zona de descenso.

El Real Madrid, segundo clasificado, jugará el domingo sabiendo ya si tiene la posibilidad de acabar el fin de semana como líder o no.

Llega a esta jornada a solo un punto del líder FC Barcelona, que visitará al Elche (11º), que dirige un viejo conocido azulgrana, Eder Sarabia, quien durante unos meses fuera segundo técnico en el propio Barça cuando Quique Setién fue el titular del banquillo entre enero y agosto de 2020.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Real Madrid muestra una gran cara gracias a la efectividad de Mbappé

Arbeloa y Mourinho se llenan de elogios entre ambos antes del duelo Real Madrid - Benfica

Real Madrid y PSG se conforman con jugar la repesca en la Champions

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El designado gobernante del castrismo, Miguel Díaz-Canel, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
PRESIÓN

Emergencia Nacional decreta el Presidente por amenaza proveniente de Cuba

Imagen referencial
TERMÓMETRO

Sur de Florida se prepara para el fin de semana más frío en 15 años

El líder supremo de Irán Ayatolá Ali Khamenei.
TENSIóN

Trump: Irán "quiere un acuerdo" para evitar ataque de EEUU

Manifestantes usan diversos instrumentos como parte de una protesta ruidosa frente al hotel donde se cree que se aloja el alto funcionario de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, en Maple Grove, un suburbio de Minneapolis, Minnesota, el 26 de enero de 2026. 
EXTREMA IZQUIERDA

Millonario vinculado al Partido Comunista Chino estaría financiando grupos agitadores en Minneapolis

Manifestantes se enfrentan a la policía del régimen en las protestas contra los resultados de las elecciones que dieron por ganador a Nicolás Maduro, el día después de las votaciones en Caracas, Venezuela, el lunes 29 de julio de 2024. 
VENEZUELA

Grupo Orinoco propone plan para desmantelar aparato represivo del régimen chavista

Te puede interesar

La vicepresidenta del régimen venezolano, Delcy Rodríguez (izq.), y el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello, durante una sesión de la Asamblea Nacional Constituyente para presentar el presupuesto general de la nación para 2020, en Caracas, el 16 de diciembre de 2019. 
ANÁLISIS

Especialista advierte riesgo de transición sin democratización plena en Venezuela

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El líder supremo de Irán Ayatolá Ali Khamenei.
TENSIóN

Trump: Irán "quiere un acuerdo" para evitar ataque de EEUU

Imagen del Canal de Panamá.
DECISIóN

Panamá negocia con empresa danesa la gestión de puertos del Canal

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, durante la interpretación del himno nacional norteamericano en el Super Bowl 59, el 9 de febrero de 2025.
DEPORTES

Trump anuncia carrera de IndyCar en Washington por el 250º aniversario de EEUU

La cantante y actriz Lady Gaga posa en la alfombra roja del estreno en Milán, Italia, del filme House of Gucci, de Ridley Scott.
MÚSICA

Los nominados a las principales categorías de los Grammy