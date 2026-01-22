jueves 22  de  enero 2026
FÚTBOL

Real Madrid queda cerca de ir a juicio por contaminación acústica del Santiago Bernabéu

La magistrada afirma que los conciertos organizados entre el 26/04 y el 8/09 de 2024 en el estadio del Real Madrid "superaron los límites sonoros establecidos"

El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, celebra su tercer gol durante un partido de la liga española ante el Club Deportivo Leganés SAD en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, el 29 de marzo de 2025.

El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, celebra su tercer gol durante un partido de la liga española ante el Club Deportivo Leganés SAD en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, el 29 de marzo de 2025.

AFP / Thomas COEX
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MADRID.- La justicia española abrió la vía a un posible proceso penal contra el Real Madrid por la contaminación acústica generada durante los conciertos organizados en el estadio Santiago Bernabéu en 2024, según un documento judicial consultado por AFP este jueves.

En un auto con fecha del 15 de enero, la juez de instrucción encargada del caso estima que "los hechos denunciados podrían ser constitutivos de infracción penal", tras la denuncia de una asociación vecinal perjudicada por el ruido del recinto.

Lee además
El exentrenador español del Real Madrid, Xabi Alonso, reacciona tras el partido final de la Supercopa de España.
FÚTBOL

Real Madrid: despido apresurado, solución temporal y futuro incierto
El francés Kylian Mbappé, del Real Madrid, anota el gol inaugural de su equipo en un partido, el 17 de enero de 2026.
FÚTBOL

Real Madrid apaga un incendio ante el Levante en el debut de Arbeloa en LaLiga

La magistrada afirma que todos los conciertos organizados entre el 26 de abril y el 8 de septiembre de 2024, entre ellos el de la estrella estadounidense Taylor Swift, "superaron los límites sonoros establecidos en la normativa municipal".

La sociedad Real Madrid Estadio, que explota el estadio madridista, es objeto del procedimiento. Su administrador es José Ángel Sánchez, mano derecha del presidente del club Florentino Pérez.

Embed

Aunque los conciertos fueron organizados por promotores externos, esta entidad es la que es considerada responsable última de la contaminación sonora.

El club merengue está acusado también de haber puesto a disposición su estadio siendo consciente que el aislamiento acústico no era suficiente y podría causar potenciales daños a la salud y a la calidad de vida de los vecinos.

El Bernabéu, uno de los mayores estadios de Europa con capacidad para 84.000 personas, se halla en pleno corazón del distrito de Chamartín y está rodeado de numerosos edificios de viviendas.

El club renovó su estadio por un costo estimado en más de 1.700 millones de dólares, con el objetivo de aumentar los ingresos por organización de eventos y conciertos.

Desde septiembre de 2024, los numerosos conciertos previstos inicialmente en el Santiago Bernabéu tienen lugar, sin embargo, en el recinto del equipo rival, el Wanda Metropolitano del Atlético de Madrid.

Pedri será baja por un mes

El centrocampista español Pedri, del FC Barcelona, lesionado el miércoles en Praga en Liga de Campeones, sufrió una lesión muscular en la pierna derecha y estará al menos un mes alejado de los terrenos de juego, anunció el club culé este jueves.

"Las pruebas realizadas esta mañana han confirmado que el jugador del primer equipo Pedro González 'Pedri' sufre una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha, que se hizo en el partido de ayer contra el Slavia de Praga", por Liga de Campeones, saldado con victoria 4-2.

El hombre por cuyos pies pasa el juego del Barça ya sufrió en el pasado este tipo de lesiones y se perderá el último partido de la Champions contra el Copenhague danés la semana que viene, así como los partidos de Liga ante Oviedo, Elche, Girona y Mallorca.

El internacional español de 23 años, campeón de Europa en 2024, también se perderá el partido de ida de semifinales de la Copa del Rey a mediados de febrero, si el Barça elimina antes al Albacete, de segunda división.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Entrenador del Real Madrid asegura que "sé que hay campañas para debilitar" al club

"Estoy bien donde estoy", dice Klopp sobre un futuro en el Real Madrid

Arbeloa toma su primer gran respiro con el Real Madrid tras destrozar al Mónaco

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Imagen referencial de estudiantes ingresando a un centro escolar.
EDUCACIÓN PÚBLICA

Broward aprueba el cierre de seis escuelas ante caída sostenida de matrícula

Imagen referencial de una patrulla de la policía en una escena del crimen.
ASESINATO

Crimen sacude a Orlando: terapeuta es asesinada a puñaladas dentro de su consultorio

Foto compartida en X por Alex Soros, junto a Gavin Newsom, gobernador de California.
POLÉMICA

Davos, Alex Soros y Gavin Newsom: la postal de una élite global alineada contra Trump

El presidente estadounidense Donald Trump exhibe su nueva Junta de la Paz en Davos el 22 de enero de 2026.
ACUERDO DE PAZ

"Esta guerra tiene que terminar", dice Trump tras reunirse con Zelenski en Davos

Humberto Díaz Argüelles, veterano de la Brigada 2506. 
OBITUARIO

Muere en Miami Humberto Díaz Argüelles, veterano de la Brigada 2506

Te puede interesar

El presidente de Estados Unidos dialoga con el jefe de la OTAN  Mark Rutte durante el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza.
GROENLANDIA

OTAN: EEUU trata de impedir la peligrosa expansión de Rusia y China en el Ártico

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
La nueva representante de Estados Unidos en Caracas, Laura Dogu.
DEPARTAMENTO DE ESTADO

EEUU designa nueva jefa de misión diplomática en Venezuela

El presidente estadounidense Donald Trump exhibe su nueva Junta de la Paz en Davos el 22 de enero de 2026.
ACUERDO DE PAZ

"Esta guerra tiene que terminar", dice Trump tras reunirse con Zelenski en Davos

A Rafael Tudares, yerno de Edmundo González Urrutia, lo detuvieron la primera semana de enero de 2025 en Caracas.
DICTADURA

Régimen excarcela a yerno de Edmundo González Urrutia condenado por "terrorismo"

Una foto tomada el 1 de septiembre de 2025 muestra las letras AI para Inteligencia Artificial en la pantalla de una computadora portátil (R) junto al logotipo de la aplicación ChatGPT en la pantalla de un teléfono inteligente en Frankfurt am Main, oeste de Alemania.
TECNOLOGÍA

Corea del Sur implementa legislación regula la Inteligencia Artificial, país pionero