Real Madrid queda cerca de ir a juicio por contaminación acústica del Santiago Bernabéu

MADRID.- La justicia española abrió la vía a un posible proceso penal contra el Real Madrid por la contaminación acústica generada durante los conciertos organizados en el estadio Santiago Bernabéu en 2024, según un documento judicial consultado por AFP este jueves.

En un auto con fecha del 15 de enero, la juez de instrucción encargada del caso estima que "los hechos denunciados podrían ser constitutivos de infracción penal", tras la denuncia de una asociación vecinal perjudicada por el ruido del recinto.

La magistrada afirma que todos los conciertos organizados entre el 26 de abril y el 8 de septiembre de 2024, entre ellos el de la estrella estadounidense Taylor Swift, "superaron los límites sonoros establecidos en la normativa municipal".

La sociedad Real Madrid Estadio, que explota el estadio madridista, es objeto del procedimiento. Su administrador es José Ángel Sánchez, mano derecha del presidente del club Florentino Pérez.

Aunque los conciertos fueron organizados por promotores externos, esta entidad es la que es considerada responsable última de la contaminación sonora.

El club merengue está acusado también de haber puesto a disposición su estadio siendo consciente que el aislamiento acústico no era suficiente y podría causar potenciales daños a la salud y a la calidad de vida de los vecinos.

El Bernabéu, uno de los mayores estadios de Europa con capacidad para 84.000 personas, se halla en pleno corazón del distrito de Chamartín y está rodeado de numerosos edificios de viviendas.

El club renovó su estadio por un costo estimado en más de 1.700 millones de dólares, con el objetivo de aumentar los ingresos por organización de eventos y conciertos.

Desde septiembre de 2024, los numerosos conciertos previstos inicialmente en el Santiago Bernabéu tienen lugar, sin embargo, en el recinto del equipo rival, el Wanda Metropolitano del Atlético de Madrid.

Pedri será baja por un mes

El centrocampista español Pedri, del FC Barcelona, lesionado el miércoles en Praga en Liga de Campeones, sufrió una lesión muscular en la pierna derecha y estará al menos un mes alejado de los terrenos de juego, anunció el club culé este jueves.

"Las pruebas realizadas esta mañana han confirmado que el jugador del primer equipo Pedro González 'Pedri' sufre una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha, que se hizo en el partido de ayer contra el Slavia de Praga", por Liga de Campeones, saldado con victoria 4-2.

El hombre por cuyos pies pasa el juego del Barça ya sufrió en el pasado este tipo de lesiones y se perderá el último partido de la Champions contra el Copenhague danés la semana que viene, así como los partidos de Liga ante Oviedo, Elche, Girona y Mallorca.

El internacional español de 23 años, campeón de Europa en 2024, también se perderá el partido de ida de semifinales de la Copa del Rey a mediados de febrero, si el Barça elimina antes al Albacete, de segunda división.

FUENTE: AFP