Real Madrid: despido apresurado, solución temporal y futuro incierto

Tras unos meses en el banquillo del Real Madrid, Xabi Alonso fue reemplazado por el presidente del club, Florentino Pérez, en un movimiento bastante criticado

El exentrenador español del Real Madrid, Xabi Alonso, reacciona tras el partido final de la Supercopa de España.

El exentrenador español del Real Madrid, Xabi Alonso, reacciona tras el partido final de la Supercopa de España.

Por Andrés Espinoza Anchieta

Como todo en la vida, el tiempo es el único que brindará las respuestas. Sin embargo, la salida de Xabi Alonso del Real Madrid, aunque quizás no haya tomado a muchos por sorpresa debido a los altos estándares del conjunto merengue, sí que pudo ser un movimiento apresurado.

Alonso, quien tomó las riendas de la institución previo al inicio del pasado Mundial de Clubes, tuvo su detonante en el banquillo luego de fracasar en su intento por vencer al Barcelona el pasado domingo en la final de la Supercopa de España en Arabia Saudita.

Y si bien muchos aficionados criticaban constantemente su llamada "falta de liderazgo", dichos ataques se quedaron cortos en comparación con los que recibió el mismo equipo al anunciar la salida del entrenador vasco tan solo algunas horas después del duelo en el que cayeron por 2-3 ante su archirrival.

"El club debe creer en ti y el equipo también", dijo Hansi Flick, director técnico del Barcelona, al ser preguntado por el despido de Alonso este miércoles. "Es parte del fútbol y no podemos cambiarlo. Hay que vivir con ello".

Es posible que no exista una mejor persona para dar su opinión al respecto que Flick, pues el alemán también tuvo sus altibajos al comienzo de su pasantía por el club azulgrana, otra institución que se rige por estándares elevados.

¿La diferencia? Flick, tal como él mismo lo asoma, recibió la confianza de parte de su directiva, pudo trabajar en establecer su plan de juego y los resultados se siguen viendo, como ocurrió el domingo.

Ahora, el Madrid le entregó la batuta a Álvaro Arbeloa, quien ha hecho una larga carrera dentro del club.

Pero quizás el nombramiento de un entrenador que no goza de un nombre de tanto prestigio, por lo menos de momento, ha motivado a que las críticas por la salida de Alonso sean todavía mayores.

Candidatos soñados, pero irreales

Semanas atrás, cuando parte de la fanaticada pedía la cabeza de Alonso, la mayoría tenía en mente a un reemplazo de la talla de Zinedine Zidane o Jurgen Klopp, pese a que ambos candidatos lucían como opciones complejas por sus situaciones actuales.

Zidane parece tener todo listo para asumir las riendas de la selección francesa después del Mundial de este año y Klopp se mantiene firme en que está retirado como entrenador.

De cualquier forma, la figura del Real Madrid es demasiado tentativa para cualquiera, incluso para alguien que ya lo ganó todo con la institución como "Zizou", por lo que ninguna carta está completamente descartada en un futuro cuando se habla del grande español.

El problema para Florentino Pérez, presidente de los merengues, y compañía será lo que se viene de inmediato. Probar que salir de Alonso tan rápido fue el movimiento adecuado y que Arbeloa tiene las herramientas para conseguir lo que el vasco no pudo, en un tiempo récord.

De lo contrario, y quizás para más dolor del lado merengue, en el seno azulgrana habrán dado en el clavo otra vez: hacía falta más confianza en el hombre al timón.

