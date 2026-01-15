Tras humillación en la Copa del Rey, el Real Madrid se somete a plebiscito ante el Levante

El nuevo entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, durante una sesión de práctica del equipo blanco, el 13 de enero de 2026.

MADRID.- Eliminado de la Copa del Rey ante un equipo de Segunda División dos días después de que Álvaro Arbeloa sustituyera como entrenador a Xabi Alonso tras perder la Supercopa , el Real Madrid se someterá el sábado a un plebiscito en el Santiago Bernabéu frente al Levante , penúltimo en la LaLiga .

El equipo madridista se reencontrará ante su afición en plena crisis tras perder dos títulos y un entrenador en tres días.

Será el estreno en el templo blanco de Arbeloa, que precisamente el sábado cumplirá 43 años. Su primer partido acabó en humillación con una derrota por 3-2 ante el Albacete en los octavos de Copa el miércoles, poniendo entre paréntesis la reacción que esperaba el club con el cambio en el banquillo.

"Hemos tocado fondo"

"Hemos tocado fondo", admitió el capitán Dani Carvajal tras la debacle copera. Después de pedir perdón a la afición por el rendimiento del equipo, el lateral prometió que los jugadores se dejarán "la vida en los próximos meses para que la situación se revierta".

A 4 puntos del líder Barcelona, que el domingo visitará en San Sebastián a la Real Sociedad, el Real Madrid no puede encadenar un tercer tropiezo consecutivo si no quiere despedirse prácticamente de otro título.

"Tenemos dos títulos (Liga y Champions) por delante y mucho por lo que luchar", dijo Arbeloa en Albacete. Tras el partido contra el Levante, el Real Madrid recibirá al Mónaco en la Liga de Campeones; dos citas en el Bernabéu que servirán para ver la reacción de la afición merengue.

"Esta derrota me va a hacer mejorar a mí y nos va a hacer mejorar a todos. Un punto de partida en el que tenemos mucha mejora", añadió Arbeloa con voluntad de mirar el futuro con optimismo.

Para el duelo contra el Levante se espera la presencia en el terreno de juego de Thibaut Courtois, Jude Bellingham y Rodrygo Goes, a los que Arbeloa dio descanso, pero no así del máximo goleador, Kylian Mbappé, al que se espera para el duelo contra el Mónaco, una vez recuperado de un esguince de rodilla.

Victoria de los futbolistas

En el ojo del huracán de la afición se encuentran los jugadores y algunos de ellos ya han sido pitados por los hinchas, como es el caso con Vinicius.

"Hay futbolistas que están muy por debajo de lo que debe representar la camiseta del Real Madrid. Muy por debajo. A nivel de ambición, de mentalidad, de talento", señaló el exfutbolista del club y ahora comentarista Álvaro Benito.

"Creo que la destitución de Xabi Alonso ha sido una victoria para los futbolistas, unos futbolistas a los que ha sido imposible imponerles un modelo de juego que venía para cambiar lo que había en el pasado", añadió.

El otro foco de las críticas es el presidente Florentino Pérez por cambiar de técnico en el ecuador de la temporada.

"La gestión de la semana es un esperpento todo", criticó Santiago Cañizares, exguardameta madridista y comentarista en medios.

"Si tú pones a un entrenador que lleva seis meses en Primera RFEF (tercera división) y no le salen las cosas bien, es normal que alguien levante la mano y diga que hay otros entrenadores grandes para llevar esto. Es un riesgo máximo el que ha asumido Florentino", añadió el exinternacional español.

La afición blanca que, hasta ahora idolatra a su presidente, tendrá ocasión de expresar su opinión el sábado.

