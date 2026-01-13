Primeras palabras de Xabi Alonso sobre su salida del Real Madrid

El entrenador español del Real Madrid, Xabi Alonso, llega a una conferencia de prensa antes de un partido de la liga española contra el Deportivo Alavés, el 13 de diciembre de 2025.

El ciclo de Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid llegó oficialmente a su fin. Un día después de ser destituido por la directiva blanca, el técnico vasco publicó un mensaje de despedida en sus redes sociales en el que reconoció que su etapa en el club no tuvo el desenlace esperado.

“No ha salido como nos hubiera gustado”, escribió Alonso este martes en su cuenta de Instagram, acompañado de dos fotografías dirigiendo al equipo. El entrenador fue cesado tras la derrota por 3-2 ante el FC Barcelona en la final de la Supercopa de España, disputada en Yedá, Arabia Saudita, un resultado que terminó marcando su salida del banquillo madridista.

En su comunicado, Alonso destacó el orgullo que significó dirigir al club más laureado del mundo. “Entrenar al Real Madrid ha sido un honor y una responsabilidad”, afirmó el exmediocampista, que asumió el reto con grandes expectativas tras su exitoso paso por el Bayer Leverkusen.

El técnico también tuvo palabras de agradecimiento hacia todos los estamentos del club:

“Agradezco al club, a los jugadores y sobre todo a la afición y al madridismo su confianza y apoyo. Me voy con respeto, gratitud y el orgullo de haberlo hecho lo mejor posible”.

La destitución de Xabi Alonso abre ahora una nueva etapa para el Real Madrid, que deberá decidir quién será el encargado de liderar el próximo proyecto deportivo tras una salida tan temprana como inesperada.