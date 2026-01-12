Real Madrid despide a Xabi Alonso y se pone en manos de Arbeloa

El entonces director técnico del Real Madrid, el español Xabi Alonso, durante un partido del Mundial de Clubes, el 18 de junio de 2025.

MADRID.- El Real Madrid despidió a su técnico Xabi Alonso y el entrenador del equipo B, Álvaro Arbeloa , dirigirá a la primera plantilla, anunció el club blanco este lunes, un día después de perder la final de la Supercopa de España ante el Barcelona por 3-2 en Yedá, Arabia Saudita.

La entidad merengue subrayó en un comunicado que la decisión fue tomada de "mutuo acuerdo" con el antiguo centrocampista, que había llegado al banquillo del club al final de la pasada temporada como sustituto del italiano Carlo Ancelotti.

Un antiguo compañero de Alonso en el Real Madrid y en la selección española, Arbeloa, hasta ahora entrenador del equipo B, le reemplazará, añadió el equipo en otro comunicado, sin dar más detalles sobre su contrato.

Alonso había llegado al Real Madrid por la puerta grande tras llevar al Bayer Leverkusen al título de la Bundesliga en el curso 2023-2024, una temporada prácticamente perfecta en la que también consiguió la Copa de Alemania y fue finalista de la Liga Europa.

En la campaña 2024-2025, el cuadro alemán no mantuvo este nivel sobresaliente, pero se siguió mostrando competitivo de la mano del técnico español.

Alonso, de 44 años, tenía la difícil papeleta de sustituir a un técnico como Ancelotti, ahora seleccionador de Brasil, con el que el Real Madrid ganó tres Ligas de Campeones en dos etapas (2014, 2022 y 2024).

A pesar de contar con un Kylian Mbappé en una espectacular forma y aunque tuvo algunos destellos, el equipo de Alonso no llegó a carburar al ritmo que exige un club de la máxima exigencia como el Real Madrid, con serios problemas para generar juego en el centro del campo.

Alonso deja al coloso español segundo en Liga a cuatro puntos del Barcelona, mientras que en la Liga de Campeones de Europa es séptimo a falta de dos jornadas, por lo que se clasificaría de manera directa para octavos en la penúltima plaza.

España anuncia amistoso tras la Finalissima

España jugará un partido amistoso ante Egipto el 30 de marzo en Catar, tres días después de disputar ante Argentina la Finalissima 2026 entre el campeón europeo y el sudamericano, anunció este lunes la Federación Española de Fútbol (RFEF).

"El partido se celebrará en el Estadio Ahmed bin Ali a partir de las 18h00 horas (17h00 GMT) en España", precisó la RFEF en un comunicado. El recinto albergó hasta siete partidos del Mundial de Catar 2022.

El duelo entre España y Egipto, que actualmente disputa la Copa de África -se enfrenta el miércoles a Senegal en semifinales-, será solo el segundo entre ambas selecciones.

FUENTE: AFP