Barcelona entra en época de elecciones y Laporta espera la reelección

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta , anunció este jueves que las próximas elecciones del club catalán, en las que aspirará a su reelección, tendrán lugar el 15 de marzo.

El Consejo de Administración del Barça optó por la fecha más próxima disponible para llamar a sus socios a elegir presidente para los cinco próximos años.

Laporta (63 años), en el puesto desde 2021 después de un primer paso por el cargo entre 2003 y 2010, es considerado por la prensa catalana como el favorito a imponerse en esos comicios.

El exabogado y político tendrá ahora que dar un paso atrás en la dirección del club y será reemplazado temporalmente por su vicepresidente Rafa Yuste.

El método de Laporta para sacar al gigante azulgrana de una grave crisis deportiva y financiera mediante diversas operaciones contables después de la marcha del ídolo Lionel Messi en 2021, ha sido fuertemente criticado por sus principales opositores.

Es especialmente el caso de Víctor Font, que fue segundo en las pasadas elecciones y que le acusa de haber hipotecado una parte de los activos del club.

Se esperan otras tres candidaturas, según la prensa catalana, las de Xavier Vilajoana (exjugador del Barça), Marc Ciria (empresario) y Joan Camprubí (impulsor del movimiento social del club "Som un clam").

FUENTE: AFP