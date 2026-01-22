jueves 22  de  enero 2026
Barcelona entra en época de elecciones y Laporta espera la reelección

El presidente del FC Barcelona, ​​Joan Laporta, anunció este jueves que las próximas elecciones del club catalán, en las que aspirará a su reelección

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, asiste a una conferencia de prensa en la Ciudad Deportiva Joan Gamper en Sant Joan Despí, cerca de Barcelona, el 14 de enero de 2025. El futuro de Dani Olmo en el Barcelona sigue en juego mientras el club catalán continúa su batalla legal para lograr que el mediocampista vuelva a jugar. El incumplimiento por parte del FC Barcelona de las normas presupuestarias de La Liga para licenciar tanto a Olmo como al delantero Pau Victor antes de finales del año pasado los deja actualmente sin poder jugar durante el resto de la temporada. &nbsp;

AFP / Josep LAGO

 

AFP / Josep LAGO

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, anunció este jueves que las próximas elecciones del club catalán, en las que aspirará a su reelección, tendrán lugar el 15 de marzo.

El Consejo de Administración del Barça optó por la fecha más próxima disponible para llamar a sus socios a elegir presidente para los cinco próximos años.

Laporta (63 años), en el puesto desde 2021 después de un primer paso por el cargo entre 2003 y 2010, es considerado por la prensa catalana como el favorito a imponerse en esos comicios.

El exabogado y político tendrá ahora que dar un paso atrás en la dirección del club y será reemplazado temporalmente por su vicepresidente Rafa Yuste.

El método de Laporta para sacar al gigante azulgrana de una grave crisis deportiva y financiera mediante diversas operaciones contables después de la marcha del ídolo Lionel Messi en 2021, ha sido fuertemente criticado por sus principales opositores.

Es especialmente el caso de Víctor Font, que fue segundo en las pasadas elecciones y que le acusa de haber hipotecado una parte de los activos del club.

Se esperan otras tres candidaturas, según la prensa catalana, las de Xavier Vilajoana (exjugador del Barça), Marc Ciria (empresario) y Joan Camprubí (impulsor del movimiento social del club "Som un clam").

FUENTE: AFP

