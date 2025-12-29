lunes 29  de  diciembre 2025
Reportan que boxeador Anthony Joshua resultó herido en accidente fatal para dos personas

El británico Anthony Joshua, de origen nigeriano, estuvo envuelto en un accidente de tráfico en el país africano, donde se encontraba de vacaciones

El británico Anthony Joshua celebra luego de conseguir la victoria por nocaut técnico en la cartelera del 23 de diciembre de 2023 en Arabia Saudí.

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LAGOS.- El boxeador británico Anthony Joshua, excampeón del mundo de pesos pesados, resultó herido en un accidente de tráfico en Nigeria en el que murieron dos personas el lunes, afirmaron medios del país africano.

Imágenes en internet mostraban a Joshua, un ciudadano británico de origen nigeriano, sin camiseta, rodeado de lo que parecían ser restos de cristales de una ventanilla rota.

Su promotor, Eddie Hearn, declaró a Daily Mail Sport que el boxeador estaba de vacaciones con la familia.

"Estamos intentando ponernos en contacto con Anthony y mientras tanto no queremos especular sobre cómo se encuentra, pero afortunadamente parece estar bien por lo que he visto en las imágenes", afirmó.

El periódico Punch afirmó que el suceso ocurrió en la autopista Lagos-Ibadan cuando el coche en el que viajaba colisionó contra un camión. Una fuente policial confirmó a AFP que Joshua estaba implicado en el accidente.

Un testigo del accidente afirmó que Joshua viajaba en un convoy de dos vehículos y estaba sentado detrás del conductor.

"El pasajero que iba junto al conductor y la persona que iba al lado de Joshua murieron en el acto", declaró Adeniyi Orojo a Punch News.

En 2026, Joshua, excampeón olímpico, tiene previsto enfrentarse a su compatriota y también excampeón mundial Tyson Fury.

