Jake Paul apela a su "optimismo delirante" para la temible pelea contra Anthony Joshua

Jake Paul, quien derrotó a la leyenda Mike Tyson en una pelea muy criticada que transmitió Netflix en 2024, esta vez se enfrentará a un oponente mucho más joven

El estadounidense Jake Paul y el mexicano Julio César Chávez Jr. (fuera de cuadro) pelean durante su combate de boxeo de peso crucero en el Honda Center de Anaheim, California, el 28 de junio de 2025.&nbsp;

El estadounidense Jake Paul y el mexicano Julio César Chávez Jr. (fuera de cuadro) pelean durante su combate de boxeo de peso crucero en el Honda Center de Anaheim, California, el 28 de junio de 2025. 

Patrick T. Fallon / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Jake Paul, el famoso youtuber reconvertido en boxeador, se tiene demasiada fe para vencer en el cuadrilátero al británico Anthony Joshua, excampeón mundial de peso pesado, en un combate programado en Miami que se transmitirá por streaming este diciembre.

Paul, de 28 años, quien derrotó a la leyenda Mike Tyson, de 58 años, en una pelea muy criticada que transmitió Netflix en 2024, esta vez se enfrentará a un oponente mucho más joven: Joshua, de 36 años, en un combate de peso pesado a ocho asaltos, el próximo 19 de diciembre en Florida.

El combate, que repartirá una bolsa millonaria de 184 millones de dólares entre ambos boxeadores, ha vuelto a generar preocupación por la seguridad en el mundo del boxeo.

Paul, de 1,85 m, se enfrentará a la potente figura de Joshua, de 1,98 m, campeón olímpico en 2012 y dos veces campeón unificado de peso pesado.

Por la notable diferencia, el excampeón mundial David Haye advirtió a principios de esta semana que el día de la pelea podría ser el último de Paul en la Tierra.

La Junta Británica de Control del Boxeo declaró que no habría autorizado la pelea por motivos de seguridad.

Paul tiene arriba del ring un historial de apenas 12 victorias y una derrota, con siete nocauts. Mientras que Joshua, con mayor altura, peso y alcance, registra 25 nocauts entre sus 28 victorias profesionales, con solo cuatro derrotas.

Sin embargo, al ser preguntado sobre si había "perdido la razón" al aceptar pelear contra Joshua, Paul respondió: "Me gusta ponerme a prueba contra los mejores. Vamos a darlo todo y ganará el mejor".

"He llegado hasta aquí gracias a un optimismo delirante. Es una ilusión hasta que deja de serlo. Y eso es lo que me ha traído hasta aquí", agregó.

Y reconoció: "Nadie cree que vaya a ganar. Así que únanse a la lista y prepárense para la sorpresa".

"Le voy a romper la cara"

Tras elogiar la "sólida" mentalidad de Paul y prometerle "respeto", Joshua anticipó: "Para ser honesto, le voy a romper la cara, le voy a destrozar el cuerpo, lo voy a aplastar".

"Esa es mi mentalidad, la de un luchador. Estoy aquí para competir (...) Estoy aquí para demostrar que soy el mejor boxeador", agregó.

El último combate de Joshua fue una derrota por nocaut en el quinto asalto ante su compatriota británico Daniel Dubois, en septiembre del año pasado. Ha dicho que se ha estado entrenando en España con el vigente campeón de peso pesado de la WBA, la WBC y la IBF, el ucraniano Oleksandr Usyk, tras separarse de su anterior entrenador, Ben Davison.

"Usyk es uno de los mejores del mundo. No se debe solo a él, sino también a su equipo. Me les uní para comprender cómo alguien ha logrado tanto, ha sido fenomenal".

FUENTE: AFP

