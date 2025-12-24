miércoles 24  de  diciembre 2025
Boxeo

Anthony Joshua perderá más de la mitad de su bolsa millonaria tras noquear a Jake Paul

Anthony Joshua ganó cerca de 93 millones de dólares tras noquear a Jake Paul, pero los impuestos en EE.UU. y Reino Unido reducirán su ganancia final a poco más de 49 millones

El boxeador e influencer estadounidense Jake Paul (izq.) se enfrenta al boxeador británico Anthony Joshua en un combate de peso pesado sin título en el Kaseya Center de Miami, Florida, el 19 de diciembre de 2025.&nbsp;

El boxeador e influencer estadounidense Jake Paul (izq.) se enfrenta al boxeador británico Anthony Joshua en un combate de peso pesado sin título en el Kaseya Center de Miami, Florida, el 19 de diciembre de 2025. 

Giorgio VIERA / AFP
Por Pedro Felipe Hernández

El boxeador británico ganó cerca de 93 millones de dólares por la pelea ante el youtuber estadounidense, pero los impuestos en Estados Unidos y Reino Unido reducirán drásticamente su ganancia final.

Anthony Joshua protagonizó uno de los nocauts más impactantes del año al vencer a Jake Paul en el sexto asalto, en una pelea que acaparó la atención del mundo del boxeo y del espectáculo. El brutal derechazo del inglés, que incluso provocó una doble fractura de mandíbula al youtuber, le aseguró una bolsa multimillonaria… aunque no todo ese dinero llegará a su cuenta bancaria.

Lee además
El boxeador e influencer estadounidense Jake Paul (izq.) y el boxeador británico Anthony Joshua pelean en un combate de peso pesado sin título en el Kaseya Center en Miami, Florida, el 19 de diciembre de 2025. 
Boxeo

Joshua noquea a Jake Paul en una pelea millonaria de Netflix y deja más dudas que certezas
El estadounidense Jake Paul y el mexicano Julio César Chávez Jr. (fuera de cuadro) pelean durante su combate de boxeo de peso crucero en el Honda Center de Anaheim, California, el 28 de junio de 2025. 
Boxeo

"Desigualdad catastrófica": Preocupación por la seguridad de Jake Paul frente a Anthony Joshua

Una bolsa histórica para Joshua ante Jake Paul

El combate generó una recaudación cercana a los 184 millones de dólares, que se repartieron de forma equitativa entre ambos protagonistas. Gracias a ese acuerdo, Anthony Joshua se aseguró aproximadamente 93 millones de dólares por su victoria por nocaut técnico.

La cifra, sin embargo, dista mucho de ser definitiva.

AFP__20251220__88PV93L__v1__MidRes__BoxingUsPaulJoshua
El boxeador e influencer estadounidense Jake Paul (izq.) y el boxeador británico Anthony Joshua pelean en un combate de peso pesado sin título en el Kaseya Center en Miami, Florida, el 19 de diciembre de 2025.

El boxeador e influencer estadounidense Jake Paul (izq.) y el boxeador británico Anthony Joshua pelean en un combate de peso pesado sin título en el Kaseya Center en Miami, Florida, el 19 de diciembre de 2025.

El golpe invisible: los impuestos en Estados Unidos

Al disputarse la pelea en suelo estadounidense, Joshua deberá tributar ante la IRS, la agencia fiscal de Estados Unidos. Según Yahoo Sports, el organismo retendrá un 37% de las ganancias, lo que equivale a unos 34,4 millones de dólares.

De esta manera, el ingreso inicial del británico se reduce de forma considerable incluso antes de rendir cuentas en su país.

Hacienda británica también reclama su parte

Una vez cumplida la obligación fiscal en Estados Unidos, Anthony Joshua deberá declarar el resto de sus ingresos ante la Hacienda del Reino Unido. Allí se le aplicará la tasa máxima del 45%, lo que supone el pago de unos 7,5 millones de dólares adicionales, más otros 1,9 millones correspondientes a contribuciones a la Seguridad Social.

¿Cuánto dinero le queda realmente a Anthony Joshua?

Tras todas las deducciones fiscales, el monto final que percibirá Joshua será de aproximadamente 49,2 millones de dólares. Esto significa que el boxeador perderá más del 53% de su bolsa inicial en impuestos.

Aunque la cifra sigue siendo astronómica, el caso vuelve a poner sobre la mesa el fuerte impacto fiscal que enfrentan las grandes estrellas del deporte cuando compiten a nivel internacional.

Temas
Te puede interesar

Lyon confía en el “efecto Endrick” tras su llegada desde el Real Madrid

Equipo mexicano, América es vendido a grupo estadounidense

Endrick se marcha cedido del Real Madrid al Lyon en busca de minutos rumbo al Mundial 2026

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Cartel de un comercio que recibe cupones SNAP para canjear por alimentos
SIN EXCEPCIONES

Congresista de Florida presenta ley para eliminar ayudas federales a no ciudadanos

Mario Martínez, de 40 años, es el presunto sospechoso en este caso.
TRAS LAS REJAS

Exempleado de Bank of America enfrenta cargos por explotar a residente vulnerable en Miami

Un pasajero en el aeropuerto con su pasaporte y boleto en mano.
MIGRACIÓN

EEUU modifica el proceso para visas de trabajo H-1B ¿Quiénes tendrán prioridad?

Una tienda Publix en Miami-Dade.
PRESTE ATENCIÓN

Navidad en Florida: Publix y grandes minoristas cierran este jueves

El excomisario europeo del Mercado Interior, Thierry Breton.
Unión Europea

EEUU niega visa a excomisario de la UE por "censura global" a través de regulaciones tecnológicas

Te puede interesar

Barcos petroleros llenan sus bodegas con el llamado oro negro.
PRESIóN

Chevron, la única empresa extranjera que explota el petróleo de Venezuela

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Adriano Benítez Martí y su madre quien alberga la esperanza de encontrar a su hijo con vida.
SE BUSCA

Desaparece adolescente en Cape Coral y su madre clama ayuda

Cartel de un comercio que recibe cupones SNAP para canjear por alimentos
SIN EXCEPCIONES

Congresista de Florida presenta ley para eliminar ayudas federales a no ciudadanos

Imagen de referencia de una escena policial bajo investigación.
SUCESO

Violencia doméstica deja una mujer muerta en Oakland Park

Oscar Pérez-Oliva Fraga, La Habana, el 25 de noviembre de 2025.
CUBA

Óscar Pérez-Oliva Fraga: el sobrino nieto de Raúl y Fidel Castro que se alista para seguir la dinastía