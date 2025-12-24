Anthony Joshua perderá más de la mitad de su bolsa millonaria tras noquear a Jake Paul

El boxeador e influencer estadounidense Jake Paul (izq.) se enfrenta al boxeador británico Anthony Joshua en un combate de peso pesado sin título en el Kaseya Center de Miami, Florida, el 19 de diciembre de 2025.

El boxeador británico ganó cerca de 93 millones de dólares por la pelea ante el youtuber estadounidense, pero los impuestos en Estados Unidos y Reino Unido reducirán drásticamente su ganancia final.

Anthony Joshua protagonizó uno de los nocauts más impactantes del año al vencer a Jake Paul en el sexto asalto, en una pelea que acaparó la atención del mundo del boxeo y del espectáculo. El brutal derechazo del inglés, que incluso provocó una doble fractura de mandíbula al youtuber, le aseguró una bolsa multimillonaria… aunque no todo ese dinero llegará a su cuenta bancaria.

Boxeo Joshua noquea a Jake Paul en una pelea millonaria de Netflix y deja más dudas que certezas

Una bolsa histórica para Joshua ante Jake Paul

El combate generó una recaudación cercana a los 184 millones de dólares, que se repartieron de forma equitativa entre ambos protagonistas. Gracias a ese acuerdo, Anthony Joshua se aseguró aproximadamente 93 millones de dólares por su victoria por nocaut técnico.

La cifra, sin embargo, dista mucho de ser definitiva.

AFP__20251220__88PV93L__v1__MidRes__BoxingUsPaulJoshua El boxeador e influencer estadounidense Jake Paul (izq.) y el boxeador británico Anthony Joshua pelean en un combate de peso pesado sin título en el Kaseya Center en Miami, Florida, el 19 de diciembre de 2025. Giorgio VIERA / AFP

El golpe invisible: los impuestos en Estados Unidos

Al disputarse la pelea en suelo estadounidense, Joshua deberá tributar ante la IRS, la agencia fiscal de Estados Unidos. Según Yahoo Sports, el organismo retendrá un 37% de las ganancias, lo que equivale a unos 34,4 millones de dólares.

De esta manera, el ingreso inicial del británico se reduce de forma considerable incluso antes de rendir cuentas en su país.

Hacienda británica también reclama su parte

Una vez cumplida la obligación fiscal en Estados Unidos, Anthony Joshua deberá declarar el resto de sus ingresos ante la Hacienda del Reino Unido. Allí se le aplicará la tasa máxima del 45%, lo que supone el pago de unos 7,5 millones de dólares adicionales, más otros 1,9 millones correspondientes a contribuciones a la Seguridad Social.

¿Cuánto dinero le queda realmente a Anthony Joshua?

Tras todas las deducciones fiscales, el monto final que percibirá Joshua será de aproximadamente 49,2 millones de dólares. Esto significa que el boxeador perderá más del 53% de su bolsa inicial en impuestos.

Aunque la cifra sigue siendo astronómica, el caso vuelve a poner sobre la mesa el fuerte impacto fiscal que enfrentan las grandes estrellas del deporte cuando compiten a nivel internacional.