Robot humanoide chino rompe récord de 100 metros y supera la marca de Usain Bolt

Los robots humanoides compiten en la carrera de 100 metros durante los 2o Juegos Mundiales de Robots Humanoides en el National Speed Skating Oval en Beijing el 25 de agosto de 2026.

Un robot humanoide chino hizo historia este martes en Pekín al completar los 100 metros en 8,86 segundos, estableciendo un nuevo récord mundial para robots y superando incluso el tiempo récord registrado por un ser humano.

La hazaña se produjo durante los World Humanoid Robot Games, una competición de estilo olímpico que reúne en China a más de 2.000 robots en 51 disciplinas.

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El robot que corrió más rápido que Usain Bolt

El nuevo registro de 8,86 segundos mejora ampliamente el anterior récord para robots humanoides, de 9,39 segundos, establecido apenas tres días antes, el sábado.

La marca también está por debajo del récord mundial masculino de los 100 metros, que pertenece al jamaicano Usain Bolt, quien detuvo el cronómetro en 9,58 segundos en 2009.

| Un robot chino bate el récord mundial de Usain Bolt en los 100 metros liso en los Juegos Mundiales de Robots Humanoides. pic.twitter.com/Zrz64gk7vQ — Alerta News 24 (@AlertaNews24) August 25, 2026

Sin embargo, la demostración también evidenció las dificultades técnicas que todavía enfrentan este tipo de máquinas. Después de cruzar la línea de meta, el robot perdió el equilibrio y terminó chocando contra una barrera acolchada, mientras se desprendían chispas de la zona de su cintura.

China impulsa su industria de robots humanoides

Los Juegos Mundiales de Robots Humanoides se celebran por segundo año consecutivo en Pekín y sirven también como escaparate de los avances de China en robótica, en medio de la creciente competencia tecnológica con Estados Unidos.

El evento contempla más de 1.300 pruebas, con disciplinas como carreras, salto de longitud y tenis de mesa, además de actividades menos convencionales como el baile de salón.

A diferencia de los Juegos Olímpicos tradicionales, los robots también participan en equipos y afrontan situaciones inspiradas en escenarios reales, como tareas domésticas, servicios hoteleros y labores de respuesta ante emergencias.

El diario oficial chino People's Daily señaló que los robots destinados a labores como limpieza del hogar y cuidado de personas todavía se encuentran en fases de prueba y validación, pero destacó que precisamente estos desafíos están impulsando el desarrollo de la industria robótica china.

La nueva marca de 8,86 segundos representa así un avance significativo para los robots humanoides, aunque su caída tras cruzar la meta también demuestra que todavía existe una considerable brecha entre alcanzar una gran velocidad y conseguir que estas máquinas puedan correr con estabilidad y autonomía.