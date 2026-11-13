Ancelotti afirma que el período de pruebas en la selección brasileña se acabó

El seleccionador italiano de Brasil, Carlo Ancelotti, observa a sus jugadores durante un entrenamiento en Teresópolis, Río de Janeiro, Brasil, el 8 de septiembre de 2025.

SINGAPUR.- El seleccionador brasileño, el italiano Carlo Ancelotti , aseguró este viernes que los dos próximos amistosos contra Japón y Singapur serán los últimos en los que hará pruebas con el equipo y que a partir de 2027 empezará a definir el grupo y el esquema con el que trabajará para la Copa América 2028 y el Mundial de 2030.

En la rueda de prensa previa al duelo contra Japón, que se jugará este sábado a las 10h15 GMT en el Estadio Nacional de Singapur , el italiano afirmó que ya tiene en mente el grupo que debe defender a la Canarinha en este nuevo ciclo.

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"Es un momento de prueba que acaba en esta fecha FIFA. En la próxima, cerraremos un poco más el grupo. Fue un período que nos dio muchas informaciones sobre los jóvenes. Tenéis que saber que tenemos jóvenes con mucho talento, muy comprometidos, y esto nos da confianza para el futuro", dijo.

Ancelotti resaltó que Brasil tiene "jugadores de un nivel muy alto", aunque admitió que faltan algunas posiciones para cubrir con el nivel que desearía.

"Tenemos cobertura en unas posiciones, un poco menos en otras, pero tenemos tiempo. La evaluación de este período después del Mundial es muy positiva", agregó.

"Hay algunos jugadores que observamos y no están aquí, pero pueden estar en la próxima (convocatoria), aunque no son muchos. El grupo está más o menos definido", completó.

Prioridad a la salud de los futbolistas

El técnico de la pentacampeona del mundo salió al paso de las críticas de algunos clubes europeos por el desgaste que sufren sus jugadores en los partidos con Brasil y dejó claro que no colocará a ningún futbolista en riesgo de lesión.

"La prioridad es siempre la salud del jugador. Si está al 100%, entrena. Si está al 100%, juega. Y en este sentido controlamos los minutos que va a jugar", aseguró.

Ancelotti citó el ejemplo del volante del Arsenal, Bruno Guimaraes, quien llegó con molestias a la concentración en Singapur.

"Esta semana Bruno no ha entrenado porque tenía molestias. Ahora está bien y puede jugar. ¿Hasta cuándo? No lo sé. Lo evaluaremos y siempre disponemos de toda la información necesaria para controlar los minutos tanto en los entrenamientos como en los partidos", subrayó.

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El entrenador italiano fue claro al afirmar que "los clubes pueden estar tranquilos con la selección".

"La prioridad para todos es la salud del deportista. Nos gustaría devolver siempre al deportista preparado para jugar y sin lesiones", completó.

Criticado por el mal juego que mostró Brasil en los últimos partidos, Ancelotti fue tajante sobre los dos próximos amistosos: "La selección jugará bien", concluyó.

Brasil disputará en Singapur los dos últimos amistosos de 2026. Tras jugar este sábado contra Japón, la Canarinha se medirá el martes al combinado singapurense, a las 10h00 GMT.

FUENTE: AFP