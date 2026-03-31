Ronaldinho lanza sello discográfico con álbum de la Copa del Mundo

MIAMI.- El exfutbolista brasileño Ronaldo de Assis Moreira, conocido como Ronaldinho, anunció su incursión en la industria musical con el lanzamiento del sello discográfico Tu Música. Además, el proyecto se estrena con un álbum inspirado en la Copa del Mundo .

Según informó Billboard , el disco busca reunir a artistas de varios países, y la discográfica invita creativos, músicos y compositores a presentar sus trabajos durante la semana del 6 de abril. Los seleccionados aparecerán en el álbum.

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En la página web de la disquera, se invita a artistas consagrados y emergentes a unirse a Tu Música para sus próximos lanzamientos.

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Modelo de negocio

El site también señala Tu Música propone metas de descargas o streams que las canciones deben alcanzar para desbloquear: “premios, experiencias exclusivas, visibilidad y oportunidades”.

“La música siempre ha sido una parte importante de mi vida. Ha estado conmigo durante los momentos más importantes, dentro y fuera de la cancha. Ahora quiero llevar esa energía a todas partes: conectando culturas y creando oportunidades para artistas de cualquier lugar”, dijo Ronaldinho en declaraciones a Billboard.

CNN resalta que el modelo de negocio que que presenta Ronaldinho y su socio, su hermano Roberto de Assis, parece una plataforma de distribución amparada por la imagen del exfutbolista.