miércoles 20  de  mayo 2026
TENIS

Rumbo a su participación en Roland Garros, Djokovic anuncia a su nuevo entrenador

Viktor Troicki, exnúmero 12 del mundo y capitán del equipo serbio de Copa Davis, será el nuevo entrenador de Novak Djokovic, a sus 38 años de edad

El serbio Novak Djokovic celebra luego de obtener una victoria sobre Sebastian Korda en el Abierto de Miami, el 27 de marzo de 2025.

El serbio Novak Djokovic celebra luego de obtener una victoria sobre Sebastian Korda en el Abierto de Miami, el 27 de marzo de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BELGRADO.- El serbio Novak Djokovic, leyenda viva del tenis, afrontará Roland Garros con un equipo de colaboradores renovado, con su compatriota Viktor Troicki como nuevo entrenador principal, confirmó este miércoles el exnúmero uno de la ATP.

Troicki, exnúmero 12 del mundo y capitán del equipo serbio de Copa Davis, formó parte del cuerpo técnico que condujo a Djokovic al oro olímpico individual en París 2024.

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"Bienvenido mi amigo, compañero de equipo y ahora entrenador... Viktor Troicki", escribió Djokovic, actual cuarto del ránking, en su perfil de Instagram.

La prensa venía especulando con que Troicki era el nuevo entrenador de Djokovic, ya que se les vio juntos en una sesión de entrenamiento el martes en París, en compañía, además, del tenista alemán Alexander Zverev.

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Por el momento, Djokovic no dio más detalles sobre la reestructuración de su cuerpo técnico y se espera que pueda facilitar más información al respecto en la conferencia de prensa que tiene prevista en París antes de que este domingo arranque Roland Garros.

Djokovic (38 años), ganador de 24 torneos del Grand Slam en el pasado, y Troicki (40 años) son amigos desde la infancia.

Ambos han compartido incluso equipo en el pasado en la Davis o en competiciones como la ATP Cup 2020 de inicio de temporada, donde dieron el título a Serbia en la final ante España al superar en el decisivo partido de dobles a Feliciano López y Pablo Carreño.

Auger-Aliassime queda fuera en Hamburgo

El torneo ATP 500 de Hamburgo, en plena recta final hacia Roland Garros, vio este miércoles como caía su primer cabeza de serie, el canadiense Félix Auger-Aliassime, mientras que el peruano Ignacio Buse ganó al checo Jakub Mensik para sellar el boleto a cuartos de final.

Buse, número 57 del mundo, endosó un inapelable 6-0 y 6-3 a Mensik, 28º del ránking ATP y campeón del prestigioso Masters 1000 de Miami el año pasado.

En la siguiente ronda, Buse se verá las caras con el francés Ugo Humbert (34º), que se impuso al ruso Karen Khachanov (15º) por 6-3, 3-6 y 7-6 (7/3).

Pero la principal derrota del día en la ciudad alemana fue la de Auger-Aliassime, quinto jugador mundial, que se vio superado 4-6, 7-5 y 6-4 por el estadounidense Aleksandar Kovacevic (94º) en segunda ronda.

FUENTE: AFP

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