San Diego castiga al nuevo lanzador millonario de los Dodgers

Durante el segundo encuentro oficial de la temporada 2024 de la MLB en la Serie de Seúl entre Dodgers y Padres, Yamamoto recibió la bola para abrir el compromiso. El resultado terminó temprano para él, que no pudo contener a los bates experimentados de un equipo de Grandes Ligas.

A Rough 1st Inning for Yoshinobu Yamamoto. — Rob Friedman (@PitchingNinja) March 21, 2024

Yamamoto permitió 4 hits, 5 carreras, otorgó un boleto y 2 ponches en apenas una entrada de labor. Por decisión del dirigente Dave Roberts, el tirador japonés ni siquiera salió a lanzar la segunda entrada y fue sustituido por Michael Grove, quien comenzó apagando el fuego de los Padres.

El mismo Yamamoto asegura que sus primeros duelos como serpentinero de los Dodgers no son los esperados, pues en la pretemporada fue descifrado por las toleterías de Medias Blancas de Chicago, Rangers de Texas y Marineros de Seattle.

“Mis números en la primavera no fueron buenos. Lo admito”, dijo Yoshinobu Yamamoto a través de un intérprete. “Pero aparte de eso, encontré algunos ajustes. Así que eso no me preocupa realmente ”, agregó la superestrella japonesa antes de iniciar el cotejo en Corea del Sur ante San Diego.

El pitcher firmó un contrato de 12 años a cambio de $325 millones el pasado invierno y tiene todo el potencial de ganar el premio Cy Young en su primera campaña por lo mostrado en la liga de béisbol japonesa. Por lo que es aún temprano para dar un veredicto, en si la MLB es un nivel muy alto para el derecho de los Dodgers.

yamamotododgers.jpg Yoshinobu Yamamoto se coloca la gorra durante la conferencia en que fue presentado como nuevo jugador de los Dodgers de Los Ángeles, el miércoles 27 de diciembre de 2023 AP/Damian Dovarganes

San Diego se llevó su primer triunfo de la temporada con resultado 15 rayitas a 11 de Los Ángeles, quienes intentaron revertir el resultado con una presentación casi perfecta para Mookie Betts, que se quedó a un triple de forjar el ciclo. Betts pegó sencillo, doble y jonrón, pero quedó corto.

El que si decidió la partida fue el dominicano Manny Machado, que con cuadrangular de tres carreras apaciguó el despertar de los Dodgers en el noveno capítulo.